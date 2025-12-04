Mercato : la priorité du FC Barcelone a choisi le Real Madrid pour l’été prochain

Très courtisé par le FC Barcelone, le défenseur central allemand Nico Schlotterbeck penche plutôt vers le Real Madrid en cas de transfert l’été prochain.

Le mercato d’été 2026 s’annonce mouvementé au Real Madrid et au FC Barcelone, qui pourraient bien se livrer une bataille pour le défenseur allemand du Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, dont le contrat court actuellement jusqu’en 2027. Le joueur, arrivé de Fribourg en 2022, n’a pas encore donné suite à la proposition de prolongation de Dortmund, malgré une offre améliorée jusqu’en 2030 qui le placerait parmi les plus gros salaires du club.

Selon les informations de Sky Sport, Dortmund privilégie avant tout ses objectifs sportifs, notamment la qualification en Ligue des champions, et serait prêt à envisager un départ de Schlotterbeck, même à un prix réduit (il est valorisé à 40 millions d’euros), plutôt que de compromettre ses ambitions. L’international allemand semble lui, réfléchir à un transfert vers des clubs prestigieux comme le Real Madrid ou le Bayern Munich, alors que le FC Barcelone en avait fait sa priorité !

Schlotterbeck plutôt vers le Real ?

Du côté du Real de Xabi Alonso, une place pourrait se libérer dans l’axe défensif suite aux incertitudes entourant David Alaba et Antonio Rüdiger, offrant l’opportunité à Schlotterbeck de rejoindre la Maison Blanche. Le Barça est également très chaud sur le dossier, mais le choix de Schlotterbeck pourrait bien mettre un gros coup de frein.

Enfin, les récentes performances de Schlotterbeck ont montré quelques signes de fragilité sur le terrain, notamment lors des matchs contre Manchester City, Stuttgart ou encore Bayer Leverkusen, mais son potentiel reste indéniable et suscite l’intérêt des géants européens. Le Real Madrid pourrait donc profiter de cette fenêtre pour s’attacher les services de ce jeune défenseur, qui représente désormais une cible prioritaire sur le marché estival.