Et si l’ASSE profitait du chaos à Nice pour frapper un double coup ?

Le 20 décembre prochain, l’AS Saint-Étienne se déplace sur la Côte d’Azur pour affronter l’OGC Nice en Coupe de France. Une affiche qui, sur le papier, ressemble à un choc déséquilibré… mais qui pourrait finalement offrir aux Verts une opportunité inattendue. Car en ce moment, Nice traverse une crise profonde, autant sportivement qu’en coulisses.

Nice, un volcan prêt à exploser

Défaites en série, jeu inexistant, tensions internes… et surtout une scène inédite : des supporters en sont venus aux mains avec deux joueurs, Terem Moffi et Jérémie Boga. Résultat : les deux hommes veulent quitter le club au plus vite.

Un club en crise, des cadres sur le départ, une élimination en Coupe qui pourrait enfoncer le clou… De quoi donner des idées à Saint-Étienne ?

Saint-Étienne, opportuniste malgré lui ?

L’ASSE, désormais sous pavillon Kilmer Sports, rêve d’un avenir en Ligue 1 et cherche encore à se renforcer intelligemment.

Et voilà qu’apparaissent deux profils… presque trop beaux pour être vrais :

Terem Moffi , attaquant puissant, expérimenté, qui pourrait remplacer un Lucas Stassin encore irrégulier.

, attaquant puissant, expérimenté, qui pourrait remplacer un Lucas Stassin encore irrégulier. Jérémie Boga, dynamiteur de défense, joueur de pur niveau Ligue 1, capable de faire passer un cap à l’attaque stéphanoise.

Bien sûr, ce scénario a tout d’un fantasme de mercato : l’ASSE ne se positionnera peut-être jamais sur ces deux joueurs. Mais impossible d’ignorer que, vu la situation explosive à Nice, les deux pourraient partir à moindre coût, simplement parce qu’ils veulent fuir un environnement devenu irrespirable.

Un match de Coupe aux allures de tournant ?

Et si, en plus de flairer deux bonnes affaires, l’ASSE pouvait achever un club niçois déjà au bord du gouffre ?

Une victoire stéphanoise éliminerait Nice de la Coupe de France, accentuerait la crise… et rendrait encore plus envisageable un mercato de rupture pour les Aiglons.

Le scénario fou : Kilmer ose tout

Saint-Étienne a changé de dimension sur le plan structurel, mais le club reste prudent dans ses investissements. Pourtant, le moment serait peut-être parfait pour un coup stratégique inattendu : profiter d’une faille ouverte dans un club de Ligue 1 pour attirer des joueurs d’un calibre supérieur.

Alors, Kilmer Sports peut-il tenter ce pari dingue ?