L’OM a fortement déçu face au LOSC (0-1) vendredi soir. Nos journalistes, William Tertrin et Raphaël Nouet, se demandent si la responsabilité de Roberto De Zerbi est engagée.

Très clairement

Cela fait un an et demi que Roberto De Zerbi est à Marseille et on a l’impression que son équipe souffre toujours des mêmes problèmes : pas suffisamment d’intensité dans le jeu, comme l’a déploré Daniel Riolo, et pas de plan B quand l’adversaire la bloque. Or, ça arrive systématiquement avec Bruno Genesio ! Depuis le début de la saison 2024-25, l’OM a affronté quatre fois le LOSC, pour trois nuls et une défaite. Genesio, c’est l’entraîneur français type, qui s’occupe davantage de faire déjouer son adversaire que de faire jouer son équipe. Et face à lui, De Zerbi est systématiquement sans solution. Vendredi, son 3-4-3 n’était pas taillé pour contrarier les Dogues. Et ses choix de joueurs n’ont vraiment pas été inspirés. Et puis, il y a ce sempiternel problème d’intensité. L’OM joue à un rythme de sénateur en toutes circonstances. Quand il se fait rentrer dedans, il n’arrive pas à répondre. Donc oui, cette défaite est pour Roberto De Zerbi. L’entraîneur était très énervé contre ses joueurs après la partie mais c’est surtout lui qui a failli dans le Nord !

Raphaël NOUET

xxx

xxx

William TERTRIN