L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, voit les critiques se multiplier après la défaite de son équipe sur la pelouse du LOSC (0-1) hier soir.

Quelle horrible copie rendue par l’OM à Lille hier ! On pensait que les Phocéens avaient bien profité de leur semaine sans match pour préparer ce choc face au 4e du classement. Raté. Et Roberto De Zerbi ne pouvait même pas se réfugier derrière les absences puisqu’en dehors de Pierre-Emile Hojbjerg (grippé) et Amine Gouiri (convalescent), tout le monde était disponible. D’ailleurs, l’entraîneur italien a été bien en peine au moment d’expliquer les raisons de ce revers. Heureusement, les statistiques, elles, ont parlé. Et ce n’est pas positif pour lui…

Les Olympiens courent moins et ne gagnent plus à l’extérieur

La première, c’est que sur l’ensemble de la rencontre, l’OM a couru 113 kilomètres. C’est cinq de moins que le LOSC, qui était pourtant devant au score depuis la 10e minute et s’est donc replié sur ses bases. Au niveau des courses à haute intensité, l’OM a également été dominé (589 contre 662). Il y a un vrai problème à niveau, celui de l’intensité mis dans le jeu, et il ne date pas d’hier. Depuis la saison d’Igor Tudor, en 2022-23, l’OM n’est pas à la hauteur dans ce qui est pourtant devenu un élément incontournable des équipes jouant les premiers rôles. Avec Roberto De Zerbi, le rythme est monocorde, les Olympiens n’accélèrent jamais. Et ça finit par poser des problèmes…

Autre statistique accablante pour RDZ : en 2025, l’OM n’a battu aucune grosse équipe de L1 à l’extérieur, hormis Strasbourg (2-1). Alors qu’il gagnait quasiment tous ses matches loin du Vélodrome en début de saison dernière, la tendance s’est inversée. C’est maintenant à domicile qu’il est intraitable et à l’extérieur qu’il est friable. Il s’est incliné à Paris (1-3), Monaco (0-3), Rennes (0-1), Lyon (0-1), Lens (1-2) et donc Lille (0-1). Il avait également concédé un nul sur la pelouse du LOSC (1-1) à la 32e journée. Des problèmes qu’il va falloir résoudre, sinon Roberto De Zerbi ne risque pas de rester plus de trois ans à l’OM, comme il en a exprimé le souhait !