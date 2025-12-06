Real Madrid : en pleine réconciliation, Vinicius se prend un coup de pression par Xabi Alonso

Avant le match du Real Madrid contre le Celta Vigo, Xabi Alonso a glissé un petit message à Vinicius, avec qui il vient de faire la paix.

On le sait, la relation entre Vinicius et Xabi Alonso, n’est pas toujours au beau fixe. Elle reste professionnelle, mais très tendue. Il faut dire qu’Alonso applique une gestion plus stricte et tactique que celle d’Ancelotti, ce qui mène à des mises sur le banc et à une frustration croissante chez Vinícius. L’incident du Clasico, où le joueur est sorti et a manifesté une colère noire, a illustré ces tensions, même si les deux ont ensuite parlé et calmé la situation.

Tout va désormais mieux entre les deux hommes, notamment grâce à un ajustement tactique d’Alonso pour mettre Vinicius dans les meilleures conditions, et ça s’est ressenti. Même si le Brésilien n’a plus marqué depuis le 4 octobre, il a délivré 2 passes décisives contre l’Olympiakos en Ligue des Champions.

Xabi Alonso alerte Vinicius sur ses « bonnes sensations »

En conférence de presse avant d’affronter le Celta Vigo, Xabi Alonso n’a pas manqué de le souligner, tout en glissant un petit coup de pression : « Vini est dans une très grande forme personnelle et professionnelle. Il a fait un grand match à San Mamés. C’est dommage qu’il n’ait pas pu marquer en Grèce ni à Bilbao. Il donne une grande vitalité à l’équipe, c’est fondamental pour nous de l’avoir dans une telle forme et nous espérons que toutes ces bonnes sensations seront présentes demain ».

À travers ces propos, on traduit que Xabi Alonso ne tolérera pas une baisse de régime de son joueur, pour qui il a fait des efforts afin de le mettre sur un plateau lorsqu’il est sur le terrain. La réconciliation est actée, mais c’est désormais Vinicius qui a les cartes en main…