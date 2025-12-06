Stade Rennais Mercato : l’OM risque très gros avec Blas, les supporters ont prévenu

Alors que la rumeur Ludovic Blas a pointé le bout de son nez à l’OM, les supporters marseillais ont accueilli la nouvelle à peu près tous de la même manière.

C’est peut-être ce qui a manqué à Olympique de Marseille ce vendredi soir sur la pelouse du LOSC (défaite 1-0) : un meneur de jeu créatif. Ces dernières heures, nous vous avons relayé un potentiel intérêt de l’OM pour Ludovic Blas, actuellement en difficulté au Stade Rennais. Depuis plusieurs semaines, Rennes a retrouvé un excellent niveau collectif, avec une série de victoires et un retour dans le top 5. Mais ce renouveau s’est accompagné de choix forts : certains joueurs importants ont perdu leur statut, dont Seko Fofana et surtout Ludovic Blas, jugé trop irrégulier.

Du côté de Marseille, Roberto De Zerbi cherche désespérément un véritable numéro 10 pour dynamiser son 4-2-3-1. Plusieurs pistes ont été étudiées (Matt O’Riley, Arthur Vermeeren, Angel Gomes) et même le jeune Darryl Bakola a été testé avec succès face à Newcastle, preuve du manque criant de créativité.

Ludovic Blas, c’est non à l’OM

Dans ce contexte, Ludovic Blas apparaît comme une opportunité idéale : talentueux, créatif, bon sur coups de pied arrêtés et habitué à la Ligue 1, il pourrait profiter d’un nouveau départ à l’OM. Estimé à 18 M€ sur Transfermarkt, il représente une option plus accessible, mais il faut dire que cette idée ne passe pas du tout chez les supporters marseillais.

En effet, sur X, les avis se ressemblent :

« Beaucoup trop irrégulier malheureusement. Dommage parce qu’il a de vraies qualité ce mec »

« Il fut un temps où on avez besoin de lui à son poste aujourd’hui, je ne pense pas que ça sera une bonne idée »

« Non bien trop irrégulier, et même dans ses bons moments c’est vraiment pas génial »

« Non car il mènera aucune plus value a l’effectif actuel trop irrégulier surtout et n’évolue plus »

« Non gros intermittent du spectacle ».

En bref, la réponse des supporters de l’OM est connue : Ludovic Blas n’est pas une bonne idée du tout, surtout à cause de son irrégularité. Ça sera désormais au board marseillais et à De Zerbi de trancher si l’intérêt est bien réel…