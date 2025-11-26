OM : deux titulaires de De Zerbi mis sous pression par un minot ?

Sur RMC, Jérôme Rothen a souligné les performances décevantes d’Arthur Vermeeren et Pierre-Emile Højbjerg face à Newcastle, tout en s’enflammant pour le minot Darryl Bakola.

Mardi soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé face à Newcastle en Ligue des Champions (2-1), un succès précieux sur la scène européenne pour les Phocéens. Mais derrière la joie du résultat, la réaction de Jérôme Rothen tranche : l’ancien international n’a pas hésité à pointer du doigt le jeu proposé, et particulièrement le manque d’audace de certains cadres du milieu marseillais.

Sur RMC, Rothen a préféré la lucidité à l’euphorie. Pour lui, impossible de se contenter de la victoire : si l’OM veut exister durablement en Ligue des Champions, il faudra beaucoup plus d’ambition et de créativité dans l’entrejeu.

Des critiques ciblées sur le manque de créativité

Les cibles sont identifiées : Arthur Vermeeren et Pierre-Emile Højbjerg. Rothen salue d’abord leur activité et leur volume de jeu mais regrette une absence criante d’inspiration dans l’utilisation du ballon. Selon l’ancien milieu de terrain, les deux joueurs “doivent mieux faire dans la créativité”, surtout dans un match d’une telle importance européenne.

« Très bien dans le volume Vermeeren et tout ça, mais je trouve par moment qu’ils doivent mieux faire dans la créativité. C’est Bakola qui essaye des choses alors qu’il a 17 ans, que c’est sa première titularisation à l’OM…Si tu comptes sur Bakola pour éclairer le jeu, prendre tes responsabilités… Hojbjerg, si vous êtes contents qu’il ait autant de déchets dans ses contrôles, ses passes, ses duels – où t’as l’impression qu’il est par moment surclassé – bah excusez-moi. Mais Hojbjerg, je l’attendais à un autre niveau.»

Bakola déjà au rendez-vous, l’espoir du milieu marseillais ?

En contraste total, la prestation de Bakola a retenu toute l’attention. À seulement 17 ans, et pour sa première titularisation en Ligue des Champions, le jeune milieu a montré plus d’initiatives que ses aînés. Rothen souligne ce paradoxe : “C’est Bakola qui essaye des choses…”

Ce n’est pourtant pas sur lui que repose l’animation offensive de l’OM. Mais le gamin s’est permis des prises de risque, a cassé des lignes, et a même délivré une passe décisive pour le but d’Aubameyang. De quoi faire naître un vrai motif d’espoir dans le camp marseillais.

Des attentes élevées autour des recrues de l’OM

La victoire efface-t-elle vraiment tous les doutes ? Rothen pose le débat. Avec des joueurs d’expérience comme Højbjerg ou le prometteur Vermeeren, l’OM vise logiquement un niveau d’exigence plus élevé dans la créativité et la maîtrise technique. Dans un contexte européen où chaque détail compte, ces apports sont attendus de pied ferme.

Les supporters espéraient sûrement voir leurs milieux dominer leur sujet, donner du rythme et ouvrir des brèches. Pour l’instant, seul Bakola a semblé hausser le ton selon Rothen. Les prochaines rencontres diront si Højbjerg et Vermeeren parviendront à répondre à ces attentes et participer ainsi à la montée en puissance du groupe olympien.