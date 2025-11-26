FC Barcelone Mercato : humilié par le PSG, un cador proche d’un retour au Barça en janvier ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : deux titulaires de De Zerbi mis sous pression par un minot ?

Roberto De Zerbi sur son banc lors d'un match de l'OM en Ligue 1.
William Tertrin
26 novembre 2025

Sur RMC, Jérôme Rothen a souligné les performances décevantes d’Arthur Vermeeren et Pierre-Emile Højbjerg face à Newcastle, tout en s’enflammant pour le minot Darryl Bakola.

Mardi soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé face à Newcastle en Ligue des Champions (2-1), un succès précieux sur la scène européenne pour les Phocéens. Mais derrière la joie du résultat, la réaction de Jérôme Rothen tranche : l’ancien international n’a pas hésité à pointer du doigt le jeu proposé, et particulièrement le manque d’audace de certains cadres du milieu marseillais.

Sur RMC, Rothen a préféré la lucidité à l’euphorie. Pour lui, impossible de se contenter de la victoire : si l’OM veut exister durablement en Ligue des Champions, il faudra beaucoup plus d’ambition et de créativité dans l’entrejeu.

Des critiques ciblées sur le manque de créativité

Les cibles sont identifiées : Arthur Vermeeren et Pierre-Emile Højbjerg. Rothen salue d’abord leur activité et leur volume de jeu mais regrette une absence criante d’inspiration dans l’utilisation du ballon. Selon l’ancien milieu de terrain, les deux joueurs “doivent mieux faire dans la créativité”, surtout dans un match d’une telle importance européenne.

« Très bien dans le volume Vermeeren et tout ça, mais je trouve par moment qu’ils doivent mieux faire dans la créativité. C’est Bakola qui essaye des choses alors qu’il a 17 ans, que c’est sa première titularisation à l’OM…Si tu comptes sur Bakola pour éclairer le jeu, prendre tes responsabilités… Hojbjerg, si vous êtes contents qu’il ait autant de déchets dans ses contrôles, ses passes, ses duels – où t’as l’impression qu’il est par moment surclassé – bah excusez-moi. Mais Hojbjerg, je l’attendais à un autre niveau.»

Bakola déjà au rendez-vous, l’espoir du milieu marseillais ?

En contraste total, la prestation de Bakola a retenu toute l’attention. À seulement 17 ans, et pour sa première titularisation en Ligue des Champions, le jeune milieu a montré plus d’initiatives que ses aînés. Rothen souligne ce paradoxe : “C’est Bakola qui essaye des choses…”

Ce n’est pourtant pas sur lui que repose l’animation offensive de l’OM. Mais le gamin s’est permis des prises de risque, a cassé des lignes, et a même délivré une passe décisive pour le but d’Aubameyang. De quoi faire naître un vrai motif d’espoir dans le camp marseillais.

Des attentes élevées autour des recrues de l’OM

La victoire efface-t-elle vraiment tous les doutes ? Rothen pose le débat. Avec des joueurs d’expérience comme Højbjerg ou le prometteur Vermeeren, l’OM vise logiquement un niveau d’exigence plus élevé dans la créativité et la maîtrise technique. Dans un contexte européen où chaque détail compte, ces apports sont attendus de pied ferme.

Les supporters espéraient sûrement voir leurs milieux dominer leur sujet, donner du rythme et ouvrir des brèches. Pour l’instant, seul Bakola a semblé hausser le ton selon Rothen. Les prochaines rencontres diront si Højbjerg et Vermeeren parviendront à répondre à ces attentes et participer ainsi à la montée en puissance du groupe olympien.

Ligue 1OM
#DÉCLARATIONS

Les plus lus

RC Lens : un ancien Sang et Or condamné à trois ans de prison
Ligue 1...

RC Lens : un ancien Sang et Or condamné à trois ans de prison

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi sur son banc lors d'un match de l'OM en Ligue 1.
Ligue 1...

OM : deux titulaires de De Zerbi mis sous pression par un minot ?

Par William Tertrin
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : humilié par le PSG, un cador proche d’un retour au Barça en janvier ?

Par Bastien Aubert
Paulo Fonseca, le coach de l'OL
Ligue Europa...

OL : Fonseca lâche deux grosses infos sur sa compo face au Maccabi Tel-Aviv

Par William Tertrin
Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter l’Olympiakos
Ligue des champions...

Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter l’Olympiakos

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, avant le match à Lyon.
Ligue des champions...

PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Tottenham, avec une grosse surprise

Par William Tertrin
Le bourreau du FC Barcelone a déclenché un séisme… au Real Madrid !
FC Barcelone...

Le bourreau du FC Barcelone a déclenché un séisme… au Real Madrid !

Par William Tertrin
Mercato : le PSG et le FC Barcelone reçoivent une réponse cinglante pour une cible commune !
FC Barcelone...

Mercato : le PSG et le FC Barcelone reçoivent une réponse cinglante pour une cible commune !

Par William Tertrin
Les supporters de l'OM en fusion
Ligue des champions...

OM : une soirée historique déjà promise au Vélodrome face à Liverpool

Par William Tertrin
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Beye balance sur l’état psychologique de son groupe

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : un joueur à l’avenir incertain lance un message à Horneland

Par William Tertrin
OM : un miracle signé De Zerbi pour aller très loin en Ligue des Champions ?
Ligue des champions...

OM : un miracle signé De Zerbi pour aller très loin en Ligue des Champions ?

Par William Tertrin
Stade Rennais : Fofana, Lepaul… Beye fait des annonces avant Metz
Ligue 1...

Stade Rennais : Fofana, Lepaul… Beye fait des annonces avant Metz

Par William Tertrin
Waldemar et Franck Kita dans les tribunes du stade Louis-II.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un attaquant qui connaît bien la Ligue 1 va débarquer !

Par William Tertrin
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, lors du match contre Monaco.
FC Nantes...

FC Nantes : une nouvelle est tombée, Luis Castro a été remis à sa place

Par William Tertrin
Mercato : le RC Lens a remporté une belle bataille face au LOSC
LOSC...

Mercato : le RC Lens a remporté une belle bataille face au LOSC

Par William Tertrin
Les supporters de Newcastle
Ligue des champions...

OM – Newcastle : un scandale éclate après le match !

Par Fabien Chorlet
Lucas Stassin
ASSE...

ASSE Mercato : un ancien Vert tranche pour l’avenir de Stassin

Par Fabien Chorlet
Hervé Koffi
Ligue 1...

RC Lens : bonne nouvelle confirmée avant Angers !

Par Fabien Chorlet
Frank McCourt
Ligue des champions...

OM : les mots forts de McCourt après la victoire contre Newcastle

Par Fabien Chorlet
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, arpentant la pelouse avant un match de L1.
Mercato...

PSG Mercato : Luis Enrique se prend un stop pour un international français

Par Raphaël Nouet
Paul Pogba
AS Monaco...

Revue de presse : coup dur pour Pogba, un joueur de MU arrive en L1, un Rennais courtisé !

Par Raphaël Nouet
Yvan Neyou
ASSE...

ASSE : un joueur était « limite en dépression » chez les Verts

Par Fabien Chorlet
Ousmane Dembélé
Ligue des champions...

PSG : le groupe de Luis Enrique pour Tottenham avec Dembélé

Par Fabien Chorlet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet