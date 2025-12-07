Equipe de France : un chouchou de Deschamps se fait défoncer par son coach, c’est vraiment violent !

Titulaire en équipe de France, Ibrahima Konaté a été repris de volée par son coach à Liverpool, Arne Slot. Une critique assez rare…

Liverpool est au plus mal. Actuellement à la huitième place du classement de Premier League, les Reds n’ont pu faire mieux que match nul sur la pelouse de Leeds United (3-3) malgré un doublé d’Hugo Ekitike. Après la rencontre, le coach des Reds Arne Slot a subi les assauts de Mohamed Salah, la star de Liverpool. «Je suis très, très déçu. J’ai tellement fait pour ce club au fil des années, et surtout la saison dernière. Maintenant, je suis assis sur le banc et je ne sais pas pourquoi. On dirait que le club m’a jeté sous le bus. C’est ce que je ressens. Il est très clair pour moi que quelqu’un voulait que je porte toute la responsabilité», a lâché l’Egyptien. Avant d’ajouter : « J’ai reçu beaucoup de promesses cet été et jusqu’ici, j’ai été sur le banc pendant trois matchs, donc je ne peux pas dire que les promesses sont tenues. J’ai souvent dit que j’avais une bonne relation avec le coach, et soudain, il n’y a plus aucune relation. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai l’impression que quelqu’un ne veut plus de moi au club».

Critiqué par Salah, Slot s’est vengé sur Konaté

Un règlement de comptes auquel viennent s’ajouter les critiques de Slot à l’encontre d’Ibrahima Konaté. Le défenseur des Bleus traverse une mauvaise passe et le Néerlandais l’a directement incriminé hier soir. « Malheureusement pour lui, il fait beaucoup de bonnes choses, mais il est un peu trop présent sur la scène de crime… J’ai entendu ça en Angleterre. Cela signifie qu’il est impliqué sur les buts que nous encaissons », a cinglé Slot en conférence de presse, en faisant notamment référence au penalty concédé par Konaté en seconde période. Encore à la peine hier soir à Leeds, Virgil van Dijk a en revanche été épargné.