OM Mercato : Benatia a pris contact avec un joueur de l’OGC Nice !
PSG Mercato : un joueur traumatisé par Luis Enrique saborde le Mercato du FC Barcelone ! 

Luis Enrique (PSG)
Bastien Aubert
9 décembre 2025

Le FC Barcelone traverse un moment de fragilité : il doit composer avec l’incertitude totale entourant Ronald Araujo, pièce maîtresse de la défense, dont l’état physique et le moral vacillent. 

Jusqu’ici, Ronald Araujo incarnait l’assurance et la stabilité du secteur défensif au FC Barcelone. Mais depuis plusieurs mois, le défenseur central uruguayen enchaîne les déceptions : prestations mitigées, cartons rouges dans des matchs-clés, pression médiatique… Rien ne va plus pour le joueur de 26 ans, épuisé par l’accumulation de critiques et les exigences du haut niveau. Traumatisé par un discours offensif de Luis Enrique sur ses limites tactiques, le point de rupture s’est manifesté suite à une rencontre récente manquée contre Chelsea (0-3), ponctuée par une expulsion après une faute sur Marc Cucurella — un enchaînement auquel ni l’équipe ni le joueur n’étaient préparés. Éprouvé mentalement, Araujo a choisi de prendre du recul, avec le soutien officiel du club. Sa durée d’absence demeure indéterminée et la question de son retour à la compétition reste un mystère pour l’ensemble du staff, qui doit maintenant composer sans son leader.

Le Barça accorde du temps mais s’interroge

En misant sur l’humain, le FC Barcelone affiche sa volonté d’accompagner Araujo sur le chemin du rétablissement complet. Cependant, cette pause forcée met la cellule sportive dans l’embarras. Face à une absence prolongée, difficile de faire des plans sur la comète : combien de temps le roc uruguayen restera-t-il écarté ? Reviendra-t-il à son meilleur niveau, suffisamment tôt pour répondre aux défis majeurs qui attendent le club ?

Selon Sport, cette incertitude freine toute décision en matière de recrutement. Faut-il temporiser et miser sur un retour en forme d’Araujo, ou bien accélérer la recherche d’un nouveau défenseur central sur le marché dès cet hiver ? L’enjeu est capital, surtout avec une saison qui s’annonce intense et une défense fragilisée par des absences successives.

Mercato hivernal : le dilemme catalan face à l’incertitude

Le mercato d’hiver devait permettre au Barça de renforcer certains secteurs. Actuellement, la situation d’Araujo gèle toute stratégie. Tant que sa reprise reste floue, impossible de trancher : injecter des ressources financières pour un nouvel élément défensif, ou patienter et préserver l’équilibre budgétaire en pariant sur son rétablissement ?

Les dirigeants jouent la prudence, mais la pression monte. Si le retour de leur vice-capitaine s’éternise, le FC Barcelone devra bouger rapidement pour éviter un trou défensif à l’approche du printemps. Ajoutons que chaque recrutement à ce niveau bride la masse salariale du club, renforçant l’ambiguïté de la situation. Le staff sportif catalan se retrouve ainsi contraint à l’attentisme, tandis que le marché évolue vite autour d’eux.

Quelles conséquences pour la suite de la saison ?

Cette incertitude autour d’Araujo pèse déjà sur le moral de l’effectif et sur la sérénité du vestiaire blaugrana. Un retour express du défenseur uruguayen pourrait stabiliser la défense et clarifier le plan de route pour la suite. À l’inverse, un scénario d’indisponibilité prolongée forcerait le club à réagir dans l’urgence, sous la menace de voir la concurrence profiter de ce flottement stratégique. Dans un contexte de pression extrême, l’équilibre s’annonce fragile au Barça, tiraillé entre gestion humaine et impératif de résultat.

