Il y a un an, l’OM envisageait de recruter Mykhaylo Mudryk. L’ailier ukrainien pourrait bien découvrir la Ligue 1, mais plutôt du côté de Chelsea.

Ce lundi, Foot Mercato explique Mykhaylo Mudryk pourrait découvrir la Ligue 1 en janvier ! L’ailier ukrainien de 24 ans avait failli débarquer il y a un an, quand l’OM se proposait de le relancer, lui qui était en échec à Chelsea. L’affaire ne s’était finalement pas conclue et tant mieux car, dans la foulée, il a été suspendu pour quatre ans suite à un contrôle positif au meldonium. Une sanction revue à la baisse après un appel du joueur, qui a envisagé de se reconvertir dans l’athlétisme…

Un échange Mudryk-Barco ?

Aujourd’hui, Mudryk peut rejouer et, selon FM, c’est du côté de Strasbourg qu’il pourrait rebondir. Et pour cause, le club alsacien appartient au même propriétaire que Chelsea. Mais les Blues, qui ont versé 100 M€ pour s’attacher les services de l’ailier en janvier 2023, voudraient y trouver leur compte. Ils n’ont pas l’intention de simplement prêter ou céder leur joueur. L’idée serait donc de l’échanger avec l’Argentin Valentin Barco, impressionnant avec le Racing. Sauf que l’ancien de Boca, qui a coûté 10 M€ cet été après une saison de prêt en provenance de Brighton, ne vaudrait « que » 15 M€. On est donc loin du compte…

En attendant de savoir quel tour de passe-passe BlueCo va trouver pour finaliser ce deal entre ses deux clubs, Mykhaylo Mudryk pourrait donc bien découvrir la France en janvier. Et le Vélodrome le 14 février, lui qui a failli y jouer il y a un an.