Expulsé contre Tottenham (5-3) il y a deux semaines, le défenseur du PSG, Lucas Hernandez, connaît la durée de sa suspension. Son entraîneur, Luis Enrique, est confronté à un vrai casse-tête.

Il ne manquait plus que ça ! Ce lundi soir, l’UEFA a communiqué la durée de la suspension de Lucas Hernandez. Le défenseur du PSG avait été expulsé contre Tottenham (5-3), il y a quinze jours, pour un coup de coude dans le visage de Xavi Simons. Un geste qui avait exaspéré Luis Enrique (« Ce n’est pas la première fois, c’est bizarre parce que ce n’est pas normal, il faut en parler et savoir que c’est dangereux. Il faut savoir se contrôler »). Pour cette expulsion, Hernandez va suivre les trois prochaines matches du PSG en Champions League depuis les tribunes.

Nuno Mendes va revenir dans le groupe mais…

Pour Luis Enrique, il s’agit d’un véritable casse-tête. Car Nuno Mendes va certes faire son retour dans le groupe mais il revient tout juste de blessure et son coach ne dispose donc plus de latéral gauche. Déjà, Lucas Hernandez n’était pas une solution viable car il n’a pas les capacités de débordement de son coéquipier portugais. Face à Rennes (5-0), samedi, il s’est contenté de tenir son couloir alors qu’il n’avait aucun opposant. Même si Kvaratskhelia n’avait pas spécialement besoin d’aide, il n’a pas fait dans le déplacement de fonction.

L’entraîneur du PSG va-t-il titulariser un élément chevronné pour le match à Bilbao mercredi ou donner sa chance à un jeune ? Avec Luis Enrique, tout est possible, même pour un déplacement dans l’enfer de San Mamès…