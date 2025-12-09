Même s’il veut faire croire le contraire, le FC Barcelone ferait toujours de Julian Alvarez (Atlético Madrid) sa cible prioritaire pour renforcer son attaque la saison prochaine.

Ce mardi, le journaliste de Sport David Bernabeu Reverter fait une révélation dans l’émission de radio La Posesion : « Au Barça, Julian Alvarez continue de plaire, et beaucoup ». Pourtant, depuis le match entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid (3-1) il y a pile une semaine, la direction blaugrana faisait passer le message que la prestation décevante de l’Argentin au Camp Nou l’avait refroidie. Et que vu que les Colchoneros réclament 150 M€ pour libérer leur champion du monde, ils préfèrent passer la main.

Un dossier qui reste très compliqué

A en croire Reverter, ce n’était donc qu’une stratégie destinée à calmer le jeu avec l’Atlético. Et à poursuivre l’entreprise de séduction avec Julian Alvarez, même s’il semblerait que le buteur passé par River Plate et Manchester City n’ait pas besoin de ça pour penser que le Barça serait la meilleure destination pour lui.

Mais cette volonté des deux parties va quand même se heurter à la réalité économique. Car même s’il a fait son retour au Camp Nou, le FC Barcelone n’a toujours pas résolu ses problèmes avec le fair-play financier. Et semble donc bien en peine de pouvoir réaliser des transferts à plus de 100 M€. Ajoutez à cela le fait que l’Atlético n’a désormais plus de soucis économiques après l’arrivée d’un fonds d’investissement dans son capital et vous obtenez un parcours semé d’embûches pour les Blaugranas sur la route menant à Alvarez…