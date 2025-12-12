ASSE Mercato : future recrue du RC Lens, Amadou Haïdara était promis aux Verts !

Le milieu malien Amadou Haïdara (RB Leipzig) va rejoindre le RC Lens. Il avait failli découvrir la Ligue 1 il y a huit ans, à l’ASSE…

Le RC Lens et le RB Leipzig négocient un transfert d’Amadou Haïdara. Le média allemand Sky Sport assurait que les négociations portaient sur une indemnité comprise entre un et trois millions d’euros. Un coup de maître sachant que le milieu de 27 ans vaut environ huit millions. Le milieu de terrain, qui a déjà passé les tests médicaux et a eu un vrai feeling avec Jean-Louis Leca et Pierre Sage, va signer un contrat de trois ans et demi, soit jusqu’en 2029″.

Oscar Garcia le voulait à l’ASSE

Un nouveau gros coup pour le Racing. Haïdara verra son arrivée retardée par sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations. Ce gros coup, l’ASSE avait failli le réaliser il y a huit ans. En effet, selon nos informations, Oscar Garcia avait fait du Malien sa priorité à son arrivée chez les Verts à l’été 2017. Haïdara n’avait alors que 18 ans mais il était loin d’être un inconnu pour le successeur de Christophe Galtier chez les Verts. Garcia l’avait en effet lancé au RB Salzbourg. Il le voulait lui, et deux jeunes du Barça B, qu’il avait coachés avant de venir à Salzbourg. Mais l’ASSE avait préféré miser sur Diony, Diousse, Gabriel Silva ou encore Katranis… Et Garcia avait claqué la porte quatre mois seulement après son arrivée, très contrarié par son incapacité à peser sur les choix de recrues.