OM Mercato : un ancien flop de Longoria a deux cadors de Serie A à ses pieds !

Par Laurent Hess - 11 Déc 2025, 19:40
Ruslan Malinovskyi, passé sans succès par l’OM, pourrait quitter le Genoa au Mercato pour rejoindre un club beaucoup plus huppé de Serie A.

Arrivé à l’OM en janvier 2023 pour apporter créativité et puissance de frappe, Ruslan Malinovskyi n’avait jamais réussi à devenir le maître à jouer que l’OM espérait. Prêt avec option d’achat, l’Ukrainien avait inscrit 30 buts et délivré 27 passes décisives sous le maillot de l’Atalanta toutes compétitions confondues.
Pablo Longoria pensait alors récupérer un milieu créatif polyvalent, doté d’une frappe surpuissante et capable d’être un facteur X dans le jeu de l’OM. Mais dans le système d’Igor Tudor, Malinovskyi avait très vite révélé des limites.

La Juventus et l’Inter pensent à Malinovskyi

Prêté avec une option d’achat de 10 M€ à l’OM, l’Ukrainien avait été cédé pour 7 M€ six mois plus tard au Genoa. Depuis, il retrouve son niveau et malgré une première partie de saison, sa cote en Italie reste élevée à en croire Ekrem Konur, qui croit savoir que la Juventus Turin et l’Inter Milan sont à l’affût pour le récupérer. Il faut dire que le contrat du milieu de terrain au Genoa se termine en juin prochain. Et que l’Inter et la Juve ont donc la possibilité de le recruter à moindre coût cet hiver, voire gratuitement l’été prochain. A suivre…

Malinovsky, ses stats à l’OM (2022-2023)

  • 23 matchs toutes compétitions confondues
  • 2 buts
  • 0 passe décisive
  • 1 seul match “décisif” majeur : but face au PSG en Coupe de France
  • 0,19 but/90 min (contre 0,34 à l’Atalanta)
  • 0,74 tir cadré/90 min
  • 0,08 xA/90 min → extrêmement faible pour un milieu offensif
  • 40 % de duels gagnés
  • Seules 3 “contributions directes” (buts + avant-dernières passes menant à un tir)

