Stade Rennais : Steve Mandanda s’est payé deux de deux anciens coéquipiers à l’OM !

Par Laurent Hess - 12 Déc 2025, 13:30
Retiré des terrains depuis le début de la saison, Steve Mandanda fait briller le Stade Rennais… au padel ! Deux de ses anciens coéquipiers à l’OM peuvent en attester…

Le foot, c’est fini depuis cet été pour Steve Mandanda. Mais l’ancien portier de l’OM et du Stade Rennais brille sur d’autres terrains, au padel, un sport qu’il pratique avec une belle assiduité. Ainsi, jeudi et lundi derniers, Mandanda a remporté deux tournois. D’abord avec son ancien coéquipier au Stade Rennais Gauthier Gallon lors du P100 de l’Urban Padel Rennes, puis ce lundi sur les pistes de padel du 4PADEL de Boulogne-Billancourt, dans une compétition qui regroupait d’anciens joueurs de Ligue 1, et qui se déroulait le jour de l’anniversaire de Frédéric Piquionne, figure incontournable du 4PADEL Football Cup et co-organisateur de l’événement avec le 4PADEL.

Mandanda/Danic, c’est du costaud au padel !

Avec 25 paires engagées, cette édition a largement dépassé les attentes des organisateurs. Une participation exceptionnelle, alimentée par des équipes issues de Lorient, Nantes, Rennes, Metz, Reims, Auxerre, Marseille, Lyon. Steve Mandanda était cette fois associé à Gaël Danic. Et la paire d’anciens du SRFC a remporté le tournoi en battant en demi-finale les Lyonnais Clément Grenier et Maxime Gonalons, puis en finale la paire marseillaise Gaël Givet-Mamadou Niang, Mandanda terrassant donc au passage deux de ses anciens coéquipiers phocéens !

