Real Madrid Mercato : Mbappé indirectement responsable d’un échec Endrick à l’OL ?

Barré par l’énorme concurrence de Kylian Mbappé au Real Madrid, le jeune Gonzalo Garcia est courtisé pour cet hiver. De quoi freiner un départ d’Endrick vers l’OL ?

Le VfB Stuttgart se lance dans une offensive ambitieuse pour attirer Gonzalo Garcia, jeune attaquant du Real Madrid, au centre de toutes les attentions en Allemagne. Entre potentiel, conditions financières et rivalités en Bundesliga, ce dossier promet d’animer le marché des transferts.

Un profil offensif ciblé par Stuttgart

Les dirigeants du VfB Stuttgart ont jeté leur dévolu sur Gonzalo Garcia (21 ans, 14 apparitions cette saison) pour dynamiser l’attaque, comme le rapporte Sky Sport Allemagne. L’Espagnol, sensation de la dernière Coupe du Monde des clubs, incarne parfaitement le profil recherché : avant-centre percutant, à l’aise dans le pressing et doté d’un réel potentiel de progression. S’ajoute un niveau salarial jugé attractif pour la Bundesliga, un détail qui séduit fortement du côté souabe.

Barré par la concurrence d’un certain Kylian Mbappé, impressionnant cette saison, Garcia doit logiquement se contenter des miettes au Real.

Prêt ou transfert : le Real Madrid impose ses conditions

La position du Real Madrid reste claire : privilégier un départ temporaire plutôt qu’un transfert définitif du buteur. Stuttgart, séduit mais prudent, juge pourtant le coût global de l’opération élevé pour un prêt, surtout lorsqu’on compare ce dossier à d’autres cibles offensives du marché.

Francfort surveille la situation, la Bundesliga s’anime

La bataille ne fait que commencer : l’Eintracht Francfort se positionne aussi sur Garcia. Considéré comme une piste sérieuse pour l’avenir, l’avant-centre madrilène concentre désormais les regards de plusieurs clubs du championnat allemand. Il faut dire que le marché des attaquants mobiles à fort potentiel est en pleine effervescence cette saison en Bundesliga.

Endrick obligé de rester si Garcia part ?

Garcia attire pour ses atouts : une activité constante dans le pressing, une marge de progression rare à son âge, et la possibilité, déjà évoquée lors de ses exploits, de marquer lors des grands rendez-vous, à l’image de son but inscrit face à la Juventus lors de la CDM. Son salaire reste raisonnable, rendant l’opération abordable pour les clubs allemands.

Même si un transfert de Gonzalo Garcia semble compliqué à réaliser pour Stuttgart, un éventuel départ pourrait avoir des conséquences… jusqu’à Lyon. Endrick, qui compte dans la hiérarchie des buteurs, serait peut-être obligé de rester à Madrid, ce qui réduirait à néant les espoirs de l’OL, qui espère avoir le Brésilien aussi rapidement que possible.