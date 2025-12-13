🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Leader de la Liga avec quatre points d’avance sur le Real Madrid, le FC Barcelone a l’occasion de larguer les Merengue s’il bat l’Osasuna Pampelune ce samedi (coup d’envoi à 18h30).

Depuis le début de la saison, le FC Barcelone et le Real Madrid ont des courbes de forme opposées. Les Blaugranas ont débuté en douceur avant d’accélérer après la défaite dans le Clasico (1-2), qui les mettait à cinq points de leur rival. Les Merengue, eux, ont démarré très fort avant de s’endormir après avoir vaincu les Catalans au Bernabeu. Aujourd’hui, ils comptent quatre longueurs de retard. Et le Barça espère bien s’endormir ce soir avec sept longueurs d’avance. Pour cela, il lui faudra battre l’Osasuna, 16e de Liga. Pas un obstacle insurmontable, même si la difficile victoire sur Francfort (2-1) mardi laisse à penser que les Barcelonais commencent quelque peu à tirer la langue. Voici le onze d’Hansi Flick.

FCB : J.Garcia – Koundé, Cubarsi, Martin, Baldé – Garcia, Pedri – Yamal, Raphinha, Rashford – Torres.