À LA UNE DU 13 DéC 2025
[19:10]OM Mercato : 6 M€ tombés du ciel en janvier ?
[19:03]ASSE – Bastia : la compo des Verts avec des choix forts d’Horneland
[18:53]Stade Rennais – Brest (3-1) : les tops et les flops d’un derby renversant
[18:24]FC Metz – PSG : le onze de Luis Enrique pour redevenir leader
[18:09]RC Lens : 2 retours dans le groupe qui affrontera l’OGC Nice
[18:00]Lionel Messi privé de Coupe du monde ?
[17:38]FC Metz – PSG : ça a déjà dégénéré entre ultras des deux clubs !
[17:22]FC Barcelone – Osasuna : le onze blaugrana pour larguer le Real Madrid
[17:15]OM : un joueur du Stade Rennais règle ses comptes avec Roberto De Zerbi
[16:53]ASSE : un consultant pointe le gros problème des Verts, Horneland responsable !
FC Barcelone – Osasuna : le onze blaugrana pour larguer le Real Madrid

Par Raphaël Nouet - 13 Déc 2025, 17:22
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, lors d'une conférence de presse.
Leader de la Liga avec quatre points d’avance sur le Real Madrid, le FC Barcelone a l’occasion de larguer les Merengue s’il bat l’Osasuna Pampelune ce samedi (coup d’envoi à 18h30).

Depuis le début de la saison, le FC Barcelone et le Real Madrid ont des courbes de forme opposées. Les Blaugranas ont débuté en douceur avant d’accélérer après la défaite dans le Clasico (1-2), qui les mettait à cinq points de leur rival. Les Merengue, eux, ont démarré très fort avant de s’endormir après avoir vaincu les Catalans au Bernabeu. Aujourd’hui, ils comptent quatre longueurs de retard. Et le Barça espère bien s’endormir ce soir avec sept longueurs d’avance. Pour cela, il lui faudra battre l’Osasuna, 16e de Liga. Pas un obstacle insurmontable, même si la difficile victoire sur Francfort (2-1) mardi laisse à penser que les Barcelonais commencent quelque peu à tirer la langue. Voici le onze d’Hansi Flick.

FCB : J.Garcia – Koundé, Cubarsi, Martin, Baldé – Garcia, Pedri – Yamal, Raphinha, Rashford – Torres.

