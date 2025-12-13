Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

L’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, a dévoilé la composition du groupe convoqué pour affronter l’OGC Nice demain pour la 16e journée de Ligue 1.

Demain à 17h15, le RC Lens accueillera une équipe de Nice à la dérive, qui reste sur huit défaites toutes compétitions confondues. Les Sang et Or, eux, ont remporté leurs cinq derniers matches. La victoire est attendue pour l’équipe de Pierre Sage, qui enregistre en plus deux retours, ceux d’Adrien Thomasson et Morgan Guilavogui, suspendus lors du dernier match.

Gardiens : Gurtner, Risser, Jourdren.

Défenseurs : Aguilar, Baidoo, Udol, Sarr, Abdülhamid, Ganiou.

Milieux : Bulatovic, Sangaré, Sylla, Bermont, Thomasson.

Attaquants : Sotoca, Thauvin, Edouard, Sima, Saïd, Guilavogui, Fofana.