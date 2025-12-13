À LA UNE DU 13 DéC 2025
RC Lens : 2 retours dans le groupe qui affrontera l’OGC Nice

Par Raphaël Nouet - 13 Déc 2025, 18:09
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, dubitatif, lors du match à Nantes.
L’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, a dévoilé la composition du groupe convoqué pour affronter l’OGC Nice demain pour la 16e journée de Ligue 1.

Demain à 17h15, le RC Lens accueillera une équipe de Nice à la dérive, qui reste sur huit défaites toutes compétitions confondues. Les Sang et Or, eux, ont remporté leurs cinq derniers matches. La victoire est attendue pour l’équipe de Pierre Sage, qui enregistre en plus deux retours, ceux d’Adrien Thomasson et Morgan Guilavogui, suspendus lors du dernier match.

Gardiens : Gurtner, Risser, Jourdren.
Défenseurs : Aguilar, Baidoo, Udol, Sarr, Abdülhamid, Ganiou.
Milieux : Bulatovic, Sangaré, Sylla, Bermont, Thomasson.
Attaquants : Sotoca, Thauvin, Edouard, Sima, Saïd, Guilavogui, Fofana.

