L’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, était particulièrement satisfait après le succès sur le SB29 (3-1), qui a replacé son équipe au contact de la zone européenne.

Une semaine après avoir pris une claque à Paris (0-5), ce qui avait brutalement mis un terme à sa série de quatre victoires, le Stade Rennais est reparti de l’avant hier contre Brest (3-1). Ce sont les visiteurs qui ont le mieux démarré ce derby, ouvrant la marque rapidement. Sans deux grossières erreurs de Kenny Lala ayant permis aux Rouge et Noir de renverser le score en deux minutes, aux 24e et 25e, le SRFC n’y serait peut-être pas arrivé. Mais l’essentiel est qu’il a réussi à gagner une fois encore et à se repositionner à la 5e place, en attendant les résultats de ce dimanche.

« On est dans les objectifs fixés par le club »

C’est donc un Habib Beye très satisfait qui s’est présenté devant les médias. Et, une fois n’est pas coutume, l’entraîneur du Stade Rennais s’est allé à des compliments pour tous, qu’il s’agisse de ses joueurs ou de son staff technique : « On est dans les objectifs fixés par le club. On a montré, que ce soit le groupe ou le staff technique, qu’on était résilients par rapport à tout ce qu’on a traversé ». Effectivement, il fallait avoir le cuir épais pour ne pas être ébranlé par les critiques endurées en début de saison. Mais Beye et son staff ont maintenu le cap et leurs efforts ont été récompensés.

L’objectif dont parle l’entraîneur du SRFC a été énoncé par son président exécutif, Arnaud Pouille, la semaine dernière dans L’Equipe : terminer européen. Pour cela, il faudra donc terminer à l’une des six premières places. C’est plutôt bien parti…