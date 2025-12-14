À LA UNE DU 14 DéC 2025
[15:00]ASSE : Horneland, stop ou encore ?
[14:00]Stade Rennais : Beye se lâche après la victoire dans le derby
[13:52]FC Barcelone : l’énorme chambrage des Blaugranas envers le Real Madrid
[13:13]FC Nantes : Ahmed Kantari, un choix… d’Anthony Lopes ?
[12:53]ASSE : après Bastia, Molina s’en prend à la direction et fait une annonce mercato
[12:24]PSG Mercato : Upamecano ouvre la porte à Paris mais…
[12:07]OM : le terrible impair de Paixao avec le PSG
[11:52]RC Lens : un trophée pour booster Thauvin face à l’OGC Nice
[11:30]Revue de presse : l’OM suit un latéral du TFC, bonne nouvelle au LOSC
[10:55]ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Gazidis était là, entendra-t-il la bronca ? »
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone : l’énorme chambrage des Blaugranas envers le Real Madrid

Par Raphaël Nouet - 14 Déc 2025, 13:52
💬 Commenter
Les joueurs du FC Barcelone lors d'un entraînement au Camp Nou.
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Hier, pendant toute la deuxième mi-temps du match contre l’Osasuna Pampelune (2-0), les supporters du FC Barcelone ont chambré le Real Madrid et Xabi Alonso.

Le FC Barcelone a eu besoin de 70 minutes, hier, pour forcer le verrou de l’Osasuna. Les Catalans y étaient arrivés au cœur de la première période via Ferran Torres après un super centre d’Alejandro Baldé mais il y avait hors-jeu au départ de l’action, sur le corner tiré par Raphinha et Lamine Yamal. La délivrance a fini par surgir des pieds de Raphinha. Positionné en meneur de jeu par Hansi Flick, le Brésilien a percuté plein axe et expédié une grosse frappe du gauche de 25 mètres qui a trompé le gardien adverse. Ca a été un soulagement pour son équipe mais également pour le public du Camp Nou, qui s’est alors lâché…

« Xabi reste » en réponse à « Xavi reste »

Les supporters blaugranas ont alors répété à plusieurs reprises « Xabi, quedate » (« Xabi reste »), pour demander au Real Madrid de conserver son entraîneur, sur la sellette après une première partie de saison ratée. Xabi Alonso pourrait d’ailleurs être débarqué ce soir en cas de défaite à Vitoria ce soir contre le Deportivo Alavés. Avec l’ancien milieu aux commandes, le Real Madrid a quand même réussi l’exploit de passer de cinq points d’avance fin octobre après sa victoire heureuse dans le Clasico (2-1) à un déficit de sept avant le match de ce soir. On comprend pourquoi les supporters du Barça espèrent le voir rester…

Ce chant faisait écho au même lancé du côté du Bernabeu au printemps 2024, quand le FC Barcelone était en train de perdre un Clasico qui ouvrait la voie du titre au Real Madrid. A ce moment, Xavi se demandait s’il allait rester sur le banc des Blaugranas. Contre l’avis des Merengue, il a préféré partir, Hansi Flick est arrivé et avec lui, le FCB a tout remporté l’an dernier ! Et il semble bien parti pour faire de même cette saison…

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot