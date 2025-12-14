Hier, pendant toute la deuxième mi-temps du match contre l’Osasuna Pampelune (2-0), les supporters du FC Barcelone ont chambré le Real Madrid et Xabi Alonso.

Le FC Barcelone a eu besoin de 70 minutes, hier, pour forcer le verrou de l’Osasuna. Les Catalans y étaient arrivés au cœur de la première période via Ferran Torres après un super centre d’Alejandro Baldé mais il y avait hors-jeu au départ de l’action, sur le corner tiré par Raphinha et Lamine Yamal. La délivrance a fini par surgir des pieds de Raphinha. Positionné en meneur de jeu par Hansi Flick, le Brésilien a percuté plein axe et expédié une grosse frappe du gauche de 25 mètres qui a trompé le gardien adverse. Ca a été un soulagement pour son équipe mais également pour le public du Camp Nou, qui s’est alors lâché…

« Xabi reste » en réponse à « Xavi reste »

Les supporters blaugranas ont alors répété à plusieurs reprises « Xabi, quedate » (« Xabi reste »), pour demander au Real Madrid de conserver son entraîneur, sur la sellette après une première partie de saison ratée. Xabi Alonso pourrait d’ailleurs être débarqué ce soir en cas de défaite à Vitoria ce soir contre le Deportivo Alavés. Avec l’ancien milieu aux commandes, le Real Madrid a quand même réussi l’exploit de passer de cinq points d’avance fin octobre après sa victoire heureuse dans le Clasico (2-1) à un déficit de sept avant le match de ce soir. On comprend pourquoi les supporters du Barça espèrent le voir rester…

Ce chant faisait écho au même lancé du côté du Bernabeu au printemps 2024, quand le FC Barcelone était en train de perdre un Clasico qui ouvrait la voie du titre au Real Madrid. A ce moment, Xavi se demandait s’il allait rester sur le banc des Blaugranas. Contre l’avis des Merengue, il a préféré partir, Hansi Flick est arrivé et avec lui, le FCB a tout remporté l’an dernier ! Et il semble bien parti pour faire de même cette saison…