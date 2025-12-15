RC Lens : Odsonne Edouard prévient le PSG pour 2026 !

Héros de la victoire du RC Lens contre l’OGC Nice (2-0), Odsonne Edouard a fixé ses objectifs pour la deuxième partie de saison.

Le RC Lens va passer les fêtes de Noël en tant que leader de la Ligue 1 grâce à sa victoire ce dimanche face à l’OGC Nice (2-0). Un succès acquis grâce à un doublé d’Odsonne Edouard, sur deux services de Matthieu Udol. Après la rencontre, le buteur du RC Lens savourait. « On est premiers à la trêve, c’est la bonne chose qu’on retient. On va passer les fêtes avec un grand sourire ! On est contents, bien sûr, parce que c’est la récompense du travail qu’on fait depuis le début de la saison. ».

Edouard ne veut pas lâcher la première place du RC Lens

L’ancien joueur du PSG a ensuite remercié Matthieu Udol. « Je connais bien Mat. Dès que j’ai vu qu’il a armé son pied gauche, j’ai essayé de passer devant le défenseur. J’ai mis la tête, j’ai essayé de la mettre le plus fort possible. C’est rentré, donc je suis super content. Ça fait partie de notre jeu aussi, d’aller chercher les côtés, de mettre beaucoup de mouvement dans la surface. Et plus il y a du mouvement, plus il y a des joueurs, et plus on a de chances de marquer. » Et à l’attaquant de glisser : « La première partie de saison, on va en profiter, et on va commencer à défendre notre place dès le retour de la trêve. »Le PSG est prévenu : pas question pour les Sang et Or de lâcher l’affaire. Et ils pourront compter sur un Edouard qui retrouve petit à petit ses sensations… « Comme je l’avais dit, je suis à 70 %, mais plus les matchs et les semaines vont s’enchaîner, plus ça va monter. Je termine sur une bonne note, mais je sais que j’ai encore plus à donner. Je pense que je vais être prêt d’ici janvier. » (avec Lensois.com)