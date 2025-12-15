OM : De Zerbi tacle Balerdi, la raison a fuité

Interrogé sur l’absence de Leonardo Balerdi dans le onze de départ pour OM-Monaco (1-0), Roberto De Zerbi n’a pas hésité à tacler son capitaine. Dont les sautes de concentration finissent par l’agacer.

Personne ne l’avait vu venir ! Hier soir, un journaliste a demandé à Roberto De Zerbi pourquoi il avait laissé Leonardo Balerdi sur le banc au coup d’envoi du match contre Monaco (1-0). L’Italien s’est montré très cash : « Leo était bien physiquement. Ça me déplait de le laisser sur le banc parce que je l’aime beaucoup. Ça arrive, il nous a beaucoup donné mais je suis le coach et je dois décider de la composition. Je prends mes responsabilités. Il sait pourquoi, il doit passer un palier, faire un pas en avant encore plus grand. Il doit décider s’il veut être un très, très grand joueur – et il en est capable avec son potentiel – ou bien s’il veut rester un grand joueur mais qui, selon moi, a encore une grande marge de progression avec et sans ballon, et du point de vue mental ».

Cette dernière phrase n’est pas du tout anodine. Roberto De Zerbi reprocherait à Leonardo Balerdi ses sautes de concentration, notamment consécutive à ses prises de bec avec ses adversaires. Un trait de caractère typique des Argentins, qui parlent beaucoup sur le terrain pour tenter de déstabiliser, quitte à chambrer. Sauf que, trop souvent, cela se retourne contre Balerdi, qui en oublie son marquage ou s’aligne mal avec ses partenaires pour jouer le hors-jeu. Cela s’est par exemple produit lors du match contre Toulouse (2-2). Entré en seconde période, le joueur formé à Boca Juniors s’est pris le bec avec un Violet et a aggraver la fébrilité de son équipe, qui a craqué dans les dernières secondes.

Arrivé en 2020 à l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi a toujours eu ces problèmes de concentration. Des soucis qui l’ont empêché de s’imposer à Dortmund et qui constituent une grosse frustration pour tous ses entraîneurs à l’OM. Roberto De Zerbi semble décidé à secouer son joueur pour lui faire franchir un cap. Personne ne s’en plaindra…