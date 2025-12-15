L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, était en conférence de presse ce lundi, à la veille du 16e de finale sur le terrain de Guadalajara (D3).

Rester concentré même face à des amateurs

« Dans des matchs comme celui-ci, il faut absolument gagner. Nous sommes les favoris. Nous devons montrer notre qualité sur le terrain et c’est exactement ce que j’attends. Nous sommes favoris. Je veux voir l’équipe préparée et montrer toute sa qualité sur le terrain. On a parlé de l’attitude et de la mentalité qu’on affichera demain. Les joueurs le savent et c’est à nous de voir comment on entame le match. C’est la base dans ce genre de rencontres. »

Qui sera titulaire en Coupe et l’avenir de ter Stegen

« Joan Garcia se reposera demain. Marc (André ter Stegen) est un gardien fantastique. Nous avons trois excellents gardiens. On verra bien. Joan est le numéro un. Tek (Szczesny) a joué la saison dernière et nous avons remporté trois titres avec lui. Cette année, il nous a apporté de la stabilité suite à la blessure de Joan. La décision de rester ou non revient à Ter Stegen. Je le respecte beaucoup car c’est un gardien fantastique et une personne formidable, mais il n’a pas encore décidé de son avenir. »

Son équipe meilleure qu’en début de saison

« En début de saison, il nous a été difficile d’atteindre un bon niveau, mais ces dernières semaines, nous avons beaucoup progressé. Il s’agit toujours d’évoluer et d’identifier les points à améliorer. Nous sommes à mi-saison et nous pouvons encore progresser. Si l’on regarde les périodes où nous avons trébuché au cours des deux derniers mois en raison des blessures et de la forme des joueurs, on constate une amélioration au cours des quatre dernières semaines. Les joueurs blessés sont revenus et ils ont joué à un niveau élevé, ce qui témoigne de la qualité de l’équipe dans son ensemble. L’objectif est avant tout de progresser, et nous discutons avec les joueurs après chaque match des points à améliorer. Nous ne sommes pas encore au bout du chemin, nous sommes en plein milieu de la saison, et je pense que nous sommes capables de faire mieux. C’est notre objectif à chaque match : progresser et nous améliorer. C’est notre façon de faire, et nous devons nous y tenir jusqu’à la fin de la saison. »

Lewandowski absent contre Guadalajara

« Nous savons que nous avons des joueurs qui peuvent jouer en 9 : Fermín, Marcus (Rashford), Ferran (Torres), Robert (Lewandowski)… »

La polémique arbitrale contre l’Osasuna

« Nous savons que les arbitres sont essentiels au bon déroulement du jeu. Sans eux, il n’y a pas de match. On sait qu’ils peuvent s’améliorer, mais ils font un travail formidable. Nous faisons tous des erreurs. Nous devons nous concentrer sur notre propre jeu. »