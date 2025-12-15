OM – AS Monaco : Benoît Payan, le maire de Marseille, a fêté la victoire avec les Ultras ! (vidéo)

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Benoît Payan, le maire de Marseille, n’a pas manqué de fêter la victoire de l’OM contre l’AS Monaco (1-0) hier soir. À la mi-temps, le premier édile était déjà bien imprégné de l’ambiance…

Le Vélodrome a poussé un énorme ouf de soulagement, hier soir, au coup de sifflet final. Car, hormis vingt premières minutes de domination totale, l’OM a énormément souffert pour venir à bout de l’AS Monaco (1-0). Les joueurs de la Principauté ont eu deux buts refusés pour hors-jeu, ils ont vu Geronimo Rulli sortir deux parades extraordinaires et Nayef Aguerd sauver un tir sur sa ligne.

Et alors que les supporters marseillais se seraient volontiers contentés d’un 0-0, Pierre-Emile Hojbjerg a servi en retrait Mason Greenwood, dont la frappe en lucarne a fait exploser l’enceinte du boulevard Michelet à la 82e ! Grâce à ce but (1-0), l’OM a repris place sur le podium et passera la trêve hivernale au chaud.

Payan au beau milieu des Winners

Un succès auquel a assisté Benoît Payan, le maire de Marseille. Et comme le montre une vidéo partagée par notre correspondant sur l’OM Bastien Aubert, il était au beau milieu des Ultras à la mi-temps du match, au coeur du Vélodrome, parmi les South Winners.

Particulièrement inspirés hier soir, avec un magnifique tifo à l’entrée des deux équipes (une habitude), les ultras marseillais du Virage Sud ont entonné le célèbre chant local en hommage à Patrice de Peretti dit Depé (né à Marseille le 11 mars 1972, décédé à Marseille le 28 juillet 2000 d’une rupture d’anévrisme), idole locale et surnommé par beaucoup comme le « supporter numéro un de l’OM ». Depé était une légende à Marseille, proche des sans-abris, de Manu Ciao, et bien-sûr fada de l’OM !

Avec Bastien AUBERT