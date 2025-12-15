OM – AS Monaco : Benoît Payan, le maire de Marseille, a fêté la victoire avec les Ultras ! (vidéo)

Benoît Payan, le maire de Marseille, n’a pas manqué de fêter la victoire de l’OM contre l’AS Monaco (1-0) hier soir. À la mi-temps, le premier édile était déjà bien imprégné de l’ambiance…
Le Vélodrome a poussé un énorme ouf de soulagement, hier soir, au coup de sifflet final. Car, hormis vingt premières minutes de domination totale, l’OM a énormément souffert pour venir à bout de l’AS Monaco (1-0). Les joueurs de la Principauté ont eu deux buts refusés pour hors-jeu, ils ont vu Geronimo Rulli sortir deux parades extraordinaires et Nayef Aguerd sauver un tir sur sa ligne.
Et alors que les supporters marseillais se seraient volontiers contentés d’un 0-0, Pierre-Emile Hojbjerg a servi en retrait Mason Greenwood, dont la frappe en lucarne a fait exploser l’enceinte du boulevard Michelet à la 82e ! Grâce à ce but (1-0), l’OM a repris place sur le podium et passera la trêve hivernale au chaud.
Payan au beau milieu des Winners
Un succès auquel a assisté Benoît Payan, le maire de Marseille. Et comme le montre une vidéo partagée par notre correspondant sur l’OM Bastien Aubert, il était au beau milieu des Ultras à la mi-temps du match, au coeur du Vélodrome, parmi les South Winners.
Particulièrement inspirés hier soir, avec un magnifique tifo à l’entrée des deux équipes (une habitude), les ultras marseillais du Virage Sud ont entonné le célèbre chant local en hommage à Patrice de Peretti dit Depé (né à Marseille le 11 mars 1972, décédé à Marseille le 28 juillet 2000 d’une rupture d’anévrisme), idole locale et surnommé par beaucoup comme le « supporter numéro un de l’OM ». Depé était une légende à Marseille, proche des sans-abris, de Manu Ciao, et bien-sûr fada de l’OM !
Avec Bastien AUBERT
OM – Monaco (1-0) : Benoît Payan au milieu des ultras #pourtoi #om #olym… https://t.co/ysbAUJbpRD via @YouTube— But! OM (@Butfc_OM) December 15, 2025