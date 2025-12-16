🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Ce soir, en 16es de finale de la Coupe du Roi, le FC Barcelone se déplace chez le pensionnaire de Troisième division, Guadalajara. Hansi Flick a fait tourner.

Le calendrier ne ralentit pas pour les grands clubs espagnols qui, quand ils ne jouent pas en Champions League en milieu de semaine, doivent disputer la Coupe du Roi. Ce mardi soir, le FC Barcelone débute sa campagne dans la compétition dont il est le tenant par un déplacement à Guadalajara, club de la Troisième division espagnole. La photo du vestiaire dans lequel les Blaugranas vont se changer a fait le tour des réseaux sociaux car il est digne d’un club amateur, ce que Guadalajara est, et très loin des standards du milieu professionnel.

Pour ce déplacement particulier, Hansi Flick a décidé de faire tourner. Joan Garcia, Jules Koundé, Pau Cubarsi, Alejandro Baldé, Pedri, Ferran Torres, Raphinha et Robert Lewandowski sont soit sur le banc, soit absents. Mais Lamine Yamal, lui, est bien présent. C’est Marcus Rashford qui évolue en pointe ce soir.

FCB : Ter Stegen – Casado, Garcia, Christensen, Jofre – Bernal, De Jong – Bardghji, Yamal, Fermin – Rashford.