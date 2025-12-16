À LA UNE DU 16 DéC 2025
[21:39]RC Lens : le score du match de Coupe de France est déjà connu
[21:16]OM Mercato : Messi torpille le rêve ultime des Phocéens
[21:01]PSG : en détail, les sommes ahurissantes que va toucher Mbappé
[20:29]OM : De Zerbi a-t-il raison de s’acharner sur Balerdi ?
[20:09]ASSE : une énorme faille tactique d’Horneland révélée
[19:56]FC Barcelone : la compo pour le match de Coupe est tombée
[19:45]Real Madrid : les arbitres provoquent à nouveau Vinicius !
[19:29]Un ex du PSG voit le RC Lens imiter le LOSC de 2021
[19:07]FC Nantes Mercato : un bourreau de l’ASSE pour seulement 600.000€ ?
[18:47]Le PSG rafle encore des trophées, le Real Madrid surpris, le FC Barcelone vexé
FC Barcelone : la compo pour le match de Coupe est tombée

Par Raphaël Nouet - 16 Déc 2025, 19:56
💬 Commenter
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, en conférence de presse.
Ce soir, en 16es de finale de la Coupe du Roi, le FC Barcelone se déplace chez le pensionnaire de Troisième division, Guadalajara. Hansi Flick a fait tourner.

Le calendrier ne ralentit pas pour les grands clubs espagnols qui, quand ils ne jouent pas en Champions League en milieu de semaine, doivent disputer la Coupe du Roi. Ce mardi soir, le FC Barcelone débute sa campagne dans la compétition dont il est le tenant par un déplacement à Guadalajara, club de la Troisième division espagnole. La photo du vestiaire dans lequel les Blaugranas vont se changer a fait le tour des réseaux sociaux car il est digne d’un club amateur, ce que Guadalajara est, et très loin des standards du milieu professionnel.

Pour ce déplacement particulier, Hansi Flick a décidé de faire tourner. Joan Garcia, Jules Koundé, Pau Cubarsi, Alejandro Baldé, Pedri, Ferran Torres, Raphinha et Robert Lewandowski sont soit sur le banc, soit absents. Mais Lamine Yamal, lui, est bien présent. C’est Marcus Rashford qui évolue en pointe ce soir.

FCB : Ter Stegen – Casado, Garcia, Christensen, Jofre – Bernal, De Jong – Bardghji, Yamal, Fermin – Rashford.

FC Barcelone

