À LA UNE DU 16 DéC 2025
[23:30]FC Nantes Mercato : le recrutement d’un nouveau coach en janvier fait débat chez les Canaris
[23:20]Dans la douleur, le FC Barcelone se qualifie pour les 8es de la Coupe du Roi
[23:00]OM : horizon dégagé pour Balerdi en janvier ! 
[22:36]FC Nantes : 2 Canaris brillent loin de la Beaujoire
[22:12]FC Barcelone Mercato : un transfert a franchi un cap aujourd’hui
[21:56]FC Nantes : les Canaris ont halluciné devant la nullité d’une recrue
[21:39]RC Lens : le score du match de Coupe de France est déjà connu
[21:16]OM Mercato : Messi torpille le rêve ultime des Phocéens
[21:01]PSG : en détail, les sommes ahurissantes que va toucher Mbappé
[20:29]OM : De Zerbi a-t-il raison de s’acharner sur Balerdi ?
Dans la douleur, le FC Barcelone se qualifie pour les 8es de la Coupe du Roi

Par Raphaël Nouet - 16 Déc 2025, 23:20
Frenkie De Jong déçu après une action avortée lors de Guadalajara-FC Barcelone.
Le FC Barcelone a dû attendre le dernier quart d’heure pour faire la différence, ce soir, face aux amateurs de Guadalajara (2-0). Mais l’essentiel est fait avec cette qualification pour les 8es de finale de la Coupe du Roi.

Des vestiaires et un terrain qui rappellent l’époque où on était jeune, un coup d’envoi reporté d’une demi-heure car la tribune construite à la va-vite n’avait pas été totalement inspectée, un adversaire forcément remonté, lui qui se situe au nord de Madrid… Le 16e de finale de Coupe du Roi du FC Barcelone à Guadalajara ce soir avait tout d’un piège. Surtout qu’Hansi Flick avait décidé de laisser de nombreux titulaires au repos, comme Joan Garcia, Jules Koundé, Pau Cubarsi, Alejandro Baldé, Pedri, Raphinha, Robert Lewandowski… Mais vu le scénario du match, certains ont dû rentrer.

Des cadres reposés avant Villarreal

Car ce FC Barcelone remanié a eu toutes les peines du monde à faire plier son adversaire amateur. Il a fallu attendre la 77e minute pour voir le tableau d’affichage se débloquer suite à un but de Christensen. Auparavant, Rashford s’était procuré deux énormes occasions mais avait vendangé à chaque fois. Heureusement, il s’est repris à la dernière minute en doublant la mise. Eric Garcia, lui, a failli inscrire un but d’anthologie en première période d’un lob de quarante mètres. Mais en dehors de ça, ça a été le néant dans le jeu.

L’essentiel est fait avec cette qualification pour les 8es de finale dont le FC Barcelone est le tenant et le club l’ayant gagné le plus de fois. En outre, Flick a pu reposer de nombreux titulaires avant le choc de dimanche sur la pelouse de Villarreal (3e). C’était moche mais tout bénef !

