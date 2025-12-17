À LA UNE DU 17 DéC 2025
[20:27]PSG : Luis Enrique a émerveillé l’ASSE… qu’il a pourtant humiliée
[20:09]ASSE : l’entraîneur rêvé du Real Madrid inspire Horneland
[19:48]Real Madrid : le onze merengue pour affronter Talavera en Coupe
[19:29]RC Lens : Ganiou dévoile le secret ayant conduit à sa récompense
[19:14]OM : un 3e retour après Gouiri et Traoré !
[18:54]Stade Rennais : Beye va tenter un pari en Coupe de France
[18:31]PSG, FC Barcelone Mercato : Schlotterbeck détourné à cause du Real Madrid ?
[18:03]OM : Vitinha frappé par un terrible drame… en France
[17:43]Real Madrid : un triplé ce soir et Mbappé égale Ronaldo
[17:28]ASSE Mercato : Manchester City débarque sur une piste des Verts
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : l’entraîneur rêvé du Real Madrid inspire Horneland

Par Raphaël Nouet - 17 Déc 2025, 20:09
💬 Commenter
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, donnant des consignes lors du match contre Bastia.
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a révélé que Jürgen Klopp, que le Real Madrid rêve de recruter, était une source d’inspiration pour lui.

Actuellement en danger à Saint-Etienne, Eirik Horneland pourrait voir sa position vaciller un peu plus en cas de grosse défaite à Nice ce week-end en Coupe de France. Débarqué dans le Forez il y a un an, l’entraîneur norvégien n’a pas tenu les promesses générées lors de son passage à Brann Bergen. Dans un entretien accordé au média Vestiaires, il a expliqué avoir eu pour modèle sir Alex Ferguson dans sa jeunesse et désormais Jürgen Klopp, coach à succès à Dortmund puis Liverpool que le Real Madrid aimerait recruter. Force est de constater qu’à l’ASSE, on est loin du football offensif et tout en pressing prôné par Jürgen Klopp…

« Je suis très inspiré par Jürgen Klopp »

« La chose la plus importante chez un coach, c’est l’authenticité. Je souhaite vraiment le meilleur aux joueurs et qu’ils progressent. Je crée un sentiment de confiance, un environnement sain et une bonne ambiance. Ce sont les qualités essentielles d’un entraineur. Quand j’étais plus jeune, mon idole était Alex Ferguson, je suivais Manchester United et il a fait preuve d’un grand leadership, je pense, sans parler de tout ce qu’il a accompli en tant qu’entraineur. Aujourd’hui, je suis très inspiré par Jürgen Klopp pour son football énergétique, intense et par tout ce qu’il représente. Pep Guardiola a révolutionné le football et il n’a cessé d’évoluer et de se perfectionner tout au long de sa carrière.. C’est un entraineur qui aspire toujours à l’excellence. »

Horneland pourra trouver en son idole de jeunesse, Alex Ferguson, un exemple à suivre. A Manchester United, l’Ecossais a connu quatre premières saisons très compliquées, frôlant le limogeage à plusieurs reprises avant d’entamer un cycle vertueux de vingt ans durant lequel il a tout gagné. Mais pas sûr qu’à Saint-Etienne, on attend quatre ans avant de voir Horneland performer…

ASSEReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, Real Madrid