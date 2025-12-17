🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a révélé que Jürgen Klopp, que le Real Madrid rêve de recruter, était une source d’inspiration pour lui.

Actuellement en danger à Saint-Etienne, Eirik Horneland pourrait voir sa position vaciller un peu plus en cas de grosse défaite à Nice ce week-end en Coupe de France. Débarqué dans le Forez il y a un an, l’entraîneur norvégien n’a pas tenu les promesses générées lors de son passage à Brann Bergen. Dans un entretien accordé au média Vestiaires, il a expliqué avoir eu pour modèle sir Alex Ferguson dans sa jeunesse et désormais Jürgen Klopp, coach à succès à Dortmund puis Liverpool que le Real Madrid aimerait recruter. Force est de constater qu’à l’ASSE, on est loin du football offensif et tout en pressing prôné par Jürgen Klopp…

« Je suis très inspiré par Jürgen Klopp »

« La chose la plus importante chez un coach, c’est l’authenticité. Je souhaite vraiment le meilleur aux joueurs et qu’ils progressent. Je crée un sentiment de confiance, un environnement sain et une bonne ambiance. Ce sont les qualités essentielles d’un entraineur. Quand j’étais plus jeune, mon idole était Alex Ferguson, je suivais Manchester United et il a fait preuve d’un grand leadership, je pense, sans parler de tout ce qu’il a accompli en tant qu’entraineur. Aujourd’hui, je suis très inspiré par Jürgen Klopp pour son football énergétique, intense et par tout ce qu’il représente. Pep Guardiola a révolutionné le football et il n’a cessé d’évoluer et de se perfectionner tout au long de sa carrière.. C’est un entraineur qui aspire toujours à l’excellence. »

Horneland pourra trouver en son idole de jeunesse, Alex Ferguson, un exemple à suivre. A Manchester United, l’Ecossais a connu quatre premières saisons très compliquées, frôlant le limogeage à plusieurs reprises avant d’entamer un cycle vertueux de vingt ans durant lequel il a tout gagné. Mais pas sûr qu’à Saint-Etienne, on attend quatre ans avant de voir Horneland performer…