Grand joueur marocain, Mustapha Hadji ne comprend pas que Lamine Yamal est opté pour l’Espagne plutôt que pour les Lions de l’Atlas.

Né en Espagne d’une mère guinéenne et d’un père marocain, Lamine Yamal avait le choix entre trois nationalités sportives. Il a opté pour la Roja et a justifié sa décision : « Avec tout le respect et l’affection que je porte au Maroc, j’ai toujours rêvé de jouer un Championnat d’Europe, de jouer ici, en Europe. Le football européen offre une plus grande visibilité et est plus proche du niveau international. J’aurai toujours de l’affection pour le Maroc. C’est aussi mon pays. Mais j’ai grandi en Espagne, et je considère aussi ce pays comme le mien ».

« L’amour que lui porteront les Espagnols ne sera jamais le même que celui des Marocains »

Un choix qui ne plaît pas à tout le monde et notamment à Mustapha Hadji, légende du football marocain. Au média Al Arabiya Sports, l’ancien Nancéien a déclaré : « Même s’il joue pour l’Espagne, l’amour que lui porteront les Espagnols ne sera jamais le même que celui des Marocains. C’est donc dommage qu’il n’ait pas choisi le Maroc, car s’il l’avait fait, cela aurait été différent. C’est triste parce que, comme je l’ai lu récemment dans un journal espagnol, certains journalistes disaient « Nous avons Pedri, nous aimons Pedri, nous aimons Yamal, mais nous ne l’aimons pas autant que Pedri ». Cela signifie donc que c’est un mauvais choix ».

Les propos prêtés à des journalistes espagnols par Hadji semblent faux. Pour les médias espagnols comme pour les supporters du FC Barcelone, Lamine Yamal est autant apprécié que Pedri, voire plus. Au niveau du merchandising, il n’y a d’ailleurs pas photo entre les deux coéquipiers. C’est Lamine Yamal qui vend largement plus de maillots, preuve d’une certaine cote auprès de tous…