FC Barcelone : le Qatar parasite les retrouvailles Yamal – Messi

Lamine Yamal lors du match du FC Barcelone sur la pelouse de Guadalajara.
La finalissima entre l’Espagne, championne d’Europe, et l’Argentine, championne d’Amérique du Sud, a trouvé une date. Et un lieu, même si ce ne sera pas de l’autre côté de l’Atlantique comme initialement prévu…

Cela faisait plusieurs mois que la programmation de la Finalissima faisait l’objet de négociations entre les Fédérations argentine et espagnole mais cette fois, ça y est, une date est tombée ! Ce sera le vendredi 27 mars 2026 à 21 heures. Ce nouveau trophée, opposant le champion d’Europe (donc l’Espagne depuis 2024) au champion d’Amérique du Sud (donc l’Argentine depuis la même année), verra Lionel Messi retrouver Lamine Yamal. Le dieu de Barcelone et son héritier ont fait connaissance une première fois il y a 13 ans quand, pour une campagne caritative du FCB, la Pulga avait posé avec un Yamal bébé prenant son bain !

Le match aura lieu au Qatar et non en Argentine…

Mais bien sûr, cette Finalissima, dont ce sera la quatrième édition après 1985 (victoire de la France sur l’Uruguay), 1993 (succès de l’Argentine sur le Danemark) et 2022 (carton argentin sur l’Italie), a accouché d’une polémique. Car, dans l’idée, elle devrait se jouer une fois en Europe, une fois en Amérique du Sud. Sauf que les clubs européens rechignent à voir leurs joueurs traverser l’Atlantique en pleine saison. Ainsi, comme en 1993, c’est dans la péninsule arabique que l’édition 2026 se jouera ! A l’époque, c’était en Arabie Saoudite, cette fois, ce sera au Qatar, destination préférée de la FIFA depuis qu’elle a signé un contrat juteux avec sa compagnie aérienne (preuve en est avec la Coupe Intercontinentale) !

Pour l’Argentine, jouer dans le stade de Lusail, théâtre de la finale de légende contre la France à la Coupe du monde 2022, est forcément un bon souvenir. Mais l’Espagne part clairement favorite de cette rencontre, comme d’ailleurs du Mondial qui se jouera en juin prochain aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada…

