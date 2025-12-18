🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le FC Barcelone a débuté la commercialisation d’une partie des places pour le Clasico du 10 mai prochain. Les tarifs sont absolument scandaleux.

« Créé par les pauvres, volé par les riches. » Depuis plusieurs années, ce slogan s’invite dans les stades de foot, où les ultras contestent la hausse du prix des places, entre autres effets néfastes de la grande popularité de leur sport préféré. Et ce n’est pas la grille tarifaire dévoilée par la FIFA pour la Coupe du monde 2026 qui va arranger les choses ! C’est simple : pour moins de 100€, impossible de se procurer une place, même pour un match du premier tour entre deux petites nations ! Devant la grogne généralisée, l’instance a promis de faire un effort et de proposer des tickets à 60€ mais cela reste quand même très élevé.

4.000€ la place VIP !

Et le pire, c’est que les clubs suivent la même stratégie ! Ainsi, AS révèle ce soir que le FC Barcelone a commencé la commercialisation d’une partie des billets pour le Clasico du 10 mai 2026. Ces places, dites VIP, coûtent… 4000€ l’unité ! Pour ce prix, le supporter est assis près du banc, a droit à une restauration de choix avant et après le match ainsi qu’à un accès exclusif au couloir par lequel passent les joueurs avant de rentrer sur le terrain. C’est bien mais 4000€…

Le pire, c’est que si le Barça se permet des tarifs aussi importants, c’est qu’il sait qu’il fera guichets fermés, que la capacité du Camp Nou soit de 45.000 places comme actuellement ou de 60.000 comme ce devrait être le cas en mai. Un stade plein de riches, les pauvres devant désormais se contenter de la télévision pour suivre les rencontres de leur équipe préférée…