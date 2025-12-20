L’OM a coché le nom du défenseur anglais de Toulouse Charlie Cresswell pour la saison prochaine. Mais West Ham veut le recruter en janvier. Le club phocéen doit-il changer ses plans ? Nos journalistes en débattent.

Il vaut le coup et le coût !

J’ai bien entendu Pablo Longoria dire, lors de sa conférence de presse de jeudi, que l’OM devait faire attention à ses finances. Et qu’il lui faudrait d’abord vendre cet hiver avant de pouvoir recruter. Mais s’il parvient à se séparer d’Angel Gomes et CJ Egan-Riley, comme il en a l’intention, il devrait récupérer au bas mot 30 M€. Et pour peu qu’il trouve également preneur pour Leonardo Balerdi, ce sera beaucoup plus. J’ai longtemps soutenu l’Argentin mais force est de constater que mentalement, il ne sera jamais un grand joueur. Il a trop de sautes de concentration qui pénalisent l’équipe. Autant s’en séparer dès janvier, alors que sa cote est au plus haut.

Avec Egan-Riley et Balerdi en moins, il faudrait alors trouver un remplaçant. Et pour moi, Charlie Cresswell serait l’idéal. Il connaît la Ligue 1, il est impressionnant physiquement, bon dans la relance, intelligent, encore jeune (23 ans)… West Ham veut le rapatrier et est prêt à mettre 25 M€ pour cela. Les Hammers ont pour eux l’attrait de la Premier League. Mais l’OM a celui de la Champions League. Il y a moyen de rivaliser avec les Londoniens. En tout cas, je suis pour que Cresswell porte le maillot blanc, que ce soit dès janvier ou en juin prochain !

Raphaël NOUET

« Il n’a rien prouvé »

« Je ne partage pas vraiment l’enthousiasme et le point de vue de Raphaël. Cresswell est un costaud, il est le taulier de la défense du Téfécé, il claque des buts, c’est vrai. Mais est-ce pour autant qu’il serait une valeur ajoutée à l’OM ? J’en doute. Ce n’est pas parce qu’on est bon à Toulouse qu’on le sera à Marseille. Ce n’est pas la même dimension.

Cresswell n’a pas d’expérience de la Ligue des champions. Meilleur qu’Egan-Riley, je veux bien, mais meilleur que Balerdi, vraiment ? Perso, j’en doute. L’Argentin a eu des hauts et des bas, c’est indéniable, mais il a quand même déjà prouvé, non ? Et l’idée de changer une défense centrale en milieu de saison, je n’aime pas trop. Ce n’est pas comme si l’édifice était vraiment en péril. Je trouve que c’est plus risqué qu’autre chose, et à la place de l’OM, je miserais plutôt sur les hommes en place, sur la stabilité. Pavard, Aguerd, Balerdi, Medina qui va revenir, ça va oh ! »

Laurent HESS