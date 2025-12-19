Même si Pablo Longoria s’est défendu du contraire, l’OM devrait se montrer actif sur le marché des transferts, même si la priorité est de dégraisser. Rayon arrivées, Sofiane Diop (OGC Nice) est en bonne voie.

Hier, lors de sa conférence de presse de mi-saison, Pablo Longoria a fait plusieurs annonces fortes pour le mercato hivernal. Le président de l’OM a juré que la priorité était de dégraisser l’effectif et qu’aucune arrivée ne se ferait sans que cette première étape ait été accomplie. Selon L’Equipe, pas moins de six joueurs sont concernés mais il pourrait y en avoir d’autres. Les deux principaux départs pourraient concerner autant d’Anglais : Angel Gomes et CJ Egan-Riley. Les deux sont arrivés libres cet été, les deux ont déçu, les deux ne seront pas retenus. Leurs ventes pourraient rapporter 30 M€ à l’OM (12 M€ pour le défenseur, 18 M€ pour le milieu).

Près de 40 M€ récupérés sur les ventes ?

Parmi les autres joueurs poussés vers la sortie, il y a les mêmes que cet été, à savoir Pol Lirola, Ruben Blanco, Ulisses Garcia et Neal Maupay. Même si Roberto De Zerbi a parfois fait jouer certains d’entre eux, c’était uniquement parce qu’il n’avait personne d’autre sous la main. Il ne compte vraiment plus sur eux et ils le savent. Mais certains, on pense notamment à Maupay, pourraient s’accrocher à un très contrat et refuser une nouvelle fois de partir. En tout cas, si l’OM parvient à faire partir ces six joueurs, il peut espérer faire entrer près de 40 M€ dans les caisses (30 M€ pour les Anglais, 2 M€ pour Lirola, 800.000€ pour Blanco, 4 M€ pour Maupay et 3 M€ pour Garcia, selon leur cote sur Transfermarkt) ! Pas mal !

Cela permettrait de débloquer une ou deux arrivées. L’Equipe parle de Sofiane Diop en priorité. Le milieu offensif marocain a émis le souhait de quitter l’OGC Nice. Il peut évoluer en numéro dix mais également sur les deux côtés et donc remplacer ponctuellement Mason Greenwood ou Igor Paixao. Il coûterait aux alentours de 10 M€. A l’OM, son profil fait l’unanimité, surtout qu’il est encore jeune (25 ans).