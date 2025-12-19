À LA UNE DU 19 DéC 2025
[12:15]PSG : Chevalier vexé par un membre du staff de Luis Enrique ?
[11:57]ASSE Mercato : 4 grands d’Europe et le PSG en plus de Chelsea sur N’Guessan ?
[11:40]Revue de presse : Meunier voit le LOSC champion devant le RC Lens, le PSG et l’OM
[11:16]OM, ASSE, Stade Rennais Mercato : la cote d’Abdelli (SCO) va exploser !
[10:46]FC Barcelone : « mensonges », « infâme »… Laporta détruit le Real Madrid
[10:28]RC Lens : le groupe pour la Coupe de France avec 2 grosses absences
[10:20]Real Madrid : Vinicius impliqué dans une nouvelle polémique, Mbappé épargné
[09:59]FC Nantes Mercato : coup dur pour Lafont en Grèce ?
[09:27]OM Mercato : un club anglais prêt à miser gros sur Cresswell dès cet hiver ?
[09:06]PSG : les mots durs de l’entourage de Chevalier après son déclassement !
FC Barcelone : « mensonges », « infâme »… Laporta détruit le Real Madrid

Par Raphaël Nouet - 19 Déc 2025, 10:46
💬 Commenter
Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, lors du dernier Clasico.
Dans son discours pour le repas de Noël du FC Barcelone, le président blaugrana, Joan Laporta, a dit tout le mal qu’il pense du Real Madrid et de sa chaîne.

Cela fait plusieurs semaines que Joan Laporta ne répond pas, ou très peu, aux attaques répétées de Florentino Pérez. Le président du Real Madrid en fait des tonnes sur l’affaire Negreira, alors que la justice a prononcé un non-lieu. Lui assure que c’est le plus grand scandale du siècle. A côté de ça, son club montre une image très négative, entre mauvais perdant et dissensions internes. Laporta attendait visiblement le bon moment pour remettre les Merengue à leur place. Lors du repas de Noël du club, qui s’est déroulé hier, le président du FC Barcelone a tenu un discours dans lequel il a fracassé la Maison Blanche.

« Ils font preuve de cynisme et d’une arrogance excessive »

« Ils font preuve de cynisme et d’une arrogance excessive, ils possèdent une chaîne de télévision infâme d’où ils déversent des mensonges et intoxiquent constamment l’atmosphère. Je dois dire que le niveau que nous avons atteint suscite aussi de l’envie, et celle-ci est très mal gérée par ceux qui, usant de manœuvres déloyales, bafouent tous les codes de conduite, tant éthiques que moraux, et pas seulement sportifs. Je suppose que vous voyez de qui je parle: ceux qui orchestrent des campagnes de diffamation incessantes contre notre blason et notre essence même. Et nous ne l’accepterons pas. Ce sont les mêmes qui confondent pouvoir et despotisme aveugle. »

Florentino Pérez a dû avoir les oreilles qui sifflaient hier soir ! Mais la charge de Joan Laporta, en plus de ravir tous les supporters du FC Barcelone, est on ne peut plus normale : cela fait bien longtemps que le Real Madrid a dépassé les limites, que ce soit avec les arbitres, avec le Barça ou avec les instances.

