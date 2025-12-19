🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Poussé vers la sortie cet hiver, le milieu anglais de l’OM Angel Gomes serait mal conseillé par un entourage cupide.

Recrue surprise de l’intersaison marseillaise, Angel Gomes pourrait repartir aussi vite qu’il est venu ! Il serait en effet poussé vers la sortie par la direction de l’OM, qui a constaté son incapacité à s’imposer dans l’entrejeu. Pas assez physique, inconstant, l’Anglais a déjà épuisé la confiance de Roberto De Zerbi. L’ancien Lillois a pourtant démarré la saison comme titulaire et inscrit quelques buts, l’un était magnifique (Lorient), l’autre important (Auxerre) mais il a fini par disparaître des radars. Et comme Medhi Benatia préfère vendre immédiatement un joueur en échec plutôt que d’attendre qu’il se relance, comme Lilian Brasser ou Ismaël Koné l’an dernier, ça sent le transfert.

Gomes lui aussi désireux de partir

Ce vendredi, au lendemain de la révélation que l’OM voulait s’en séparer, on apprend qu’Angel Gomes verrait aussi d’un bon œil un départ. Mais pas pour des raisons sportives. Le journaliste du 10 Sport Alexis Bernard a écrit à propos de l’entourage du milieu anglais : « L’entourage qui a pris la big prime à la signature cet été et qui souhaite remettre le couvert six mois plus tard… ». Une réflexion qui renvoie à la saison dernière, quand Angel Gomes avait résisté à toutes les pressions du LOSC pour prolonger afin de partir libre en juin. Et donc de bénéficier d’une prime importante.

L’OM espère que les portes de la Premier League vont s’ouvrir pour l’ancien joueur de Manchester United. Celui-ci était déjà pisté par des écuries anglaises cet été. Les dirigeants phocéens espèrent récupérer un peu moins de 20 M€…