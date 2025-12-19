À LA UNE DU 19 DéC 2025
[14:00]Stade Rennais Mercato : Angers prend position dans le dossier Chérif
[13:37]OL : Paulo Fonseca ne veut pas imiter Pierre Sage (RC Lens)
[13:14]OM : la carrière marseillaise d’Angel Gomes torpillée par son entourage ?
[13:01]PSG : Safonov blessé, Chevalier relancé !
[12:46]ASSE : Horneland annonce un coup dur avec Nice et parle de N’Guessan
[12:30]FC Nantes : Kantari annonce 3 forfaits, 1 retour et une volonté forte pour la Coupe de France
[12:15]PSG : Chevalier vexé par un membre du staff de Luis Enrique ?
[11:57]ASSE Mercato : 4 grands d’Europe et le PSG en plus de Chelsea sur N’Guessan ?
[11:40]Revue de presse : Meunier voit le LOSC champion devant le RC Lens, le PSG et l’OM
[11:16]OM, ASSE, Stade Rennais Mercato : la cote d’Abdelli (SCO) va exploser !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : la carrière marseillaise d’Angel Gomes torpillée par son entourage ?

Par Raphaël Nouet - 19 Déc 2025, 13:14
💬 Commenter
Angel Gomes avant un match de l'OM au Vélodrome.
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Poussé vers la sortie cet hiver, le milieu anglais de l’OM Angel Gomes serait mal conseillé par un entourage cupide.

Recrue surprise de l’intersaison marseillaise, Angel Gomes pourrait repartir aussi vite qu’il est venu ! Il serait en effet poussé vers la sortie par la direction de l’OM, qui a constaté son incapacité à s’imposer dans l’entrejeu. Pas assez physique, inconstant, l’Anglais a déjà épuisé la confiance de Roberto De Zerbi. L’ancien Lillois a pourtant démarré la saison comme titulaire et inscrit quelques buts, l’un était magnifique (Lorient), l’autre important (Auxerre) mais il a fini par disparaître des radars. Et comme Medhi Benatia préfère vendre immédiatement un joueur en échec plutôt que d’attendre qu’il se relance, comme Lilian Brasser ou Ismaël Koné l’an dernier, ça sent le transfert.

Gomes lui aussi désireux de partir

Ce vendredi, au lendemain de la révélation que l’OM voulait s’en séparer, on apprend qu’Angel Gomes verrait aussi d’un bon œil un départ. Mais pas pour des raisons sportives. Le journaliste du 10 Sport Alexis Bernard a écrit à propos de l’entourage du milieu anglais : « L’entourage qui a pris la big prime à la signature cet été et qui souhaite remettre le couvert six mois plus tard… ». Une réflexion qui renvoie à la saison dernière, quand Angel Gomes avait résisté à toutes les pressions du LOSC pour prolonger afin de partir libre en juin. Et donc de bénéficier d’une prime importante.

L’OM espère que les portes de la Premier League vont s’ouvrir pour l’ancien joueur de Manchester United. Celui-ci était déjà pisté par des écuries anglaises cet été. Les dirigeants phocéens espèrent récupérer un peu moins de 20 M€…

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot