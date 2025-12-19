ASSE : incroyable révolution à l’OGC Nice, la venue des Verts totalement éclipsée !

Avant la venue de l’ASSE ce dimanche en Coupe de France, l’OGC Nice change de président. Jean-Pierre Rivère est de retour aux affaires avec Maurice Cohen.

Quatre mois après avoir laissé la main à Fabrice Bocquet, Jean-Pierre Rivère fait son retour au chevet de l’OGC Nice qu’il avait dirigé durant près de 14 ans. Il sera accompagné de Maurice Cohen, autre ex-président qui revient donner un coup de main. « Avec Maurice on a l’amour de ce club, l’amour de cette ville, a expliqué Rivère en conférence de presse ce vendredi. Mais il faut aussi respecter INEOS qui a déjà mis 400 millions d’euros sur la table. Je suis allé voir Jim Ratcliffe et je lui ai parlé de maintien. Il m’a demandé si je pouvais reprendre le club. Je lui ai dit oui mais pas seul. J’ai pensé à Maurice Cohen. C’était comme une évidence. Avec Maurice on vient bénévolement, pour l’amour du club».

Rivère et Cohen décrètent l’union sacrée à Nice

Rivère étant engagé dans la bataille pour les municipales aux côtés d’Eric Ciotti, Cohen gèrera le Gym au quotidien. « A mon arrivée en 2002 il y avait eu un engouement de toute la ville et il faut qu’on arrive à retrouver cela. Avec Jean-Pierre on vient en commando pour recréer une âme niçoise, un bon état d’esprit. C’est important qu’on retrouve cette joie de venir au stade. C’est un challenge difficile mais seulement si derrière nous il y a une volonté de tous à aider le club » Ineos et Jim Ratcliffe offriront-ils un gros Mercato en janvier pour corriger le tir ? « On va se débrouiller au mieux pour le mercato », a glissé Rivère. Aujourd’hui le seul objectif c’est le maintien. Franck Haise est une force, Florian Maurice est une force, on va utiliser ces forces et un mercato le plus juste possible pour aller chercher notre seul objectif. » La Coupe de France, dimanche, avec la réception de l’ASSE, n’a pas du tout été évoquée. Elle ne semble pas vraiment au cœur des priorités. A voir si les Verts sauront en profiter…