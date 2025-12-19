PSG, FC Barcelone Mercato : Marcus Rashford vers un grand rival du Barça, direction Madrid ?

Marcus Rashford (28 ans) pourrait être l’un des feuilletons majeurs du prochain mercato estival. Un autre grande de Liga pourrait bien foncer sur lui s’il ne restait pas au FC Barcelone…

Prêté par Manchester United, Marcus Rashford ne ferait pas partie des plans du FC Barcelone. Si Deco a soutenu il y a quelques jours qu’aucune décision n’avait encore été prise concernant l’attaquant anglais, la tendance est au départ en fin de saison. Selon The Athletic, le club blaugrana n’a rien laissé filtrer d’une quelconque volonté de lever l’option d’achat de Rashford car à 29 ans, son rendement en en dessous des attentes et parce que l’Anglais (29 ans) est considéré comme étant un peu trop vieux pour inciter le board du FC Barcelone à miser 30 M€ sur lui, surtout qu’il jouit d’un gros salaire. On sait que Rashford a toujours la cote du côté du PSG, et le champion d’Europe préparerait une offre de 50 M€ pour attirer l’international anglais.

L’Atlético à l’affût pour Rashford

Rashford ne manque pas de prétendants en Premier League où Chelsea, Liverpool et Manchester City surveilleraient également sa situation, mais à en croire Fichajes, un nouveau club est entré dans la danse : l’Atlético de Madrid. Le média espagnol révèle en effet que les Colchoneros sont intéressés par sa signature cet été et qu’ils prépareraient une offensive si le le FC Barcelone venait à ne pas lever son option d’achat. A suivre…