L’OM peaufine déjà son effectif pour muscler la concurrence sur le flanc gauche, où Igor Paixão brille par séquences mais peine encore à dompter la régularité. Un jeune ailier attire tous les regards… même ceux de Chelsea.

Arrivé à l’OM cet hiver pour près de 35 millions d’euros, Igor Paixão a déjà fait étalage de sa classe sur le flanc gauche. Pourtant, l’ailier brésilien de 25 ans tarde encore à imposer une régularité digne des sommets visés par l’OM. Le club phocéen, guidé par Roberto De Zerbi, cherche donc à instaurer une véritable concurrence à son poste, pour le pousser à franchir un cap supplémentaire. Les dirigeants planchent sérieusement sur deux options majeures : faire revenir Hamed Junior Traoré dans la rotation ou miser sur un jeune espoir maison. Cette réflexion s’inscrit dans la stratégie de renouvellement de l’équipe, mais aussi d’émulation interne, comme en atteste les dernières déclarations de De Zerbi sur Hamed Junior Traoré qui laissent planer le doute sur l’avenir proche de la ligne offensive olympienne.

Remadnia : la pépite de la formation de l’OM

Dans l’ombre des pros, Saïd Remadnia bouscule déjà la hiérarchie et pourrait trouver du temps de jeu à l’OM. À 16 ans seulement, ce pur produit du centre de formation s’est imposé comme l’un des plus grands espoirs du club, en se distinguant en Youth League, notamment par des statistiques impressionnantes : passe décisive contre le Real Madrid, puis deux buts inscrits contre Newcastle et l’Union Saint-Gilloise. Surclassé chez les U19, déjà invité à s’entraîner avec la réserve, l’ailier gauche incarne à merveille le projet de l’OM : façonner des profils capables de gratter du temps de jeu en équipe première plus rapidement que prévu. Le staff ne cache plus sa volonté d’offrir une rampe de lancement à cette génération montante. Remadnia pourrait ainsi imiter ceux qui l’ont précédé dans l’ascenseur vers la Ligue 1 : Robinio Vaz, Darryl Bakola et Tadjidine Mmadi.

Chelsea à l’affût, Benatia pose un veto

Outre-Manche, le nom de Remadnia commence à circuler. Selon Africa Foot, Chelsea surveille attentivement la progression du minot de l’OM, dont le profil colle parfaitement aux ambitions londoniennes. Les Blues n’en sont pas à leur première incursion sur le marché français des jeunes talents et envisagent déjà d’attirer Remadnia du côté de Stamford Bridge. Du côté phocéen, la réponse ne s’est pas fait attendre. Medhi Benatia, gestionnaire du sportif, entend verrouiller l’avenir de son ailier et ne laisser aucun espoir aux courtisans anglais. La parole est aux actes : selon toute vraisemblance, l’OM accélère ses démarches pour valoriser sa pépite et lui offrir un cadre idéal, au moment même où la pression s’intensifie à Londres. Ce bras de fer s’annonce crucial pour dessiner le futur du secteur offensif olympien et déterminer si Remadnia incarnera la prochaine sensation du Stade Vélodrome, ou s’il rejoindra la cohorte de jeunes talents exilés prématurément.