ASSE : déjà un coup dur pour Horneland avant Le Mans !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Averti contre l’OGC Nice (2-1), Mahmoud Jaber sera suspendu lors du choc face au Mans.

Pour son dernier match de l’année 2025, l’AS Saint-Étienne s’est inclinée ce dimanche face à l’OGC Nice (2-1), en 32e de finale de la Coupe de France. Malgré l’élimination, les Verts ont montré de belles choses face aux Aiglons. Auteur d’une prestation XXL au milieu de terrain, Mahmoud Jaber a été l’un des meilleurs Stéphanois du match. Mais l’Israëlien a été averti durant cette rencontre après une semelle sur Melvin Bard. Ce qui va lui coûter cher…

Jaber suspendu face au Mans !

Étant donné qu’il a écopé de son cinquième avertissement de la saison, le milieu de terrain stéphanois va être automatiquement suspendu un match par la commission de discipline de la LFP. L’ancien joueur du Maccabi Haïfa va donc manquer le prochain match des Verts face au Mans, le 3 janvier prochain. Rapidement devenu un titulaire indiscutable dans l’entrejeu, Mahmoud Jaber a débuté les 12 derniers matchs de l’ASSE. C’est déjà un premier coup dur pour Eirik Horneland et les Verts avant ce match crucial dans la course à la montée face aux Manceaux.