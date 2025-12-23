La sélection algérienne fait parler d’elle à l’occasion de la CAN 2025 avec un nom qui résonne fort dans l’histoire du football : Luca Zidane (27 ans). Pour sa première participation à une phase finale de la compétition africaine, le fils de Zinedine Zidane suscite à la fois enthousiasme et curiosité.

À la veille d’un premier choc très attendu face au Soudan, à la CAN, la question de la titularisation du gardien plane en Algérie. Vladimir Petkovic conserve le suspense mais du centre d’entraînement au stade, l’implication et la simplicité de Luca Zidane frappent. L’héritage est, certes, imposant, mais le visage serein du fils du grand Zinédine inspire confiance. En un seul match, disputé face à l’Ouganda, il a déjà laissé entrevoir de vraies qualités.

Riyad Mahrez valide Luca Zidane

En capitaine charismatique, Riyad Mahrez a pris la parole pour évoquer cette intégration qui dépasse la simple logique sportive. Sollicité en conférence de presse, le leader des Verts se montre rassurant et rassembleur : « Luca est comme tous les joueurs. On l’a bien intégré dans l’effectif. Il essaye de se donner à fond pour l’équipe. Il ne se prend pas la tête. C’est vrai que son nom est lourd à porter mais il est très content d’être avec nous. » Une déclaration sincère, à l’image de Mahrez, dont la parole fait figure d’exemple pour l’ensemble du vestiaire. L’ancien joueur de Manchester City sait mieux que personne ce que signifie représenter son pays et porter des espoirs parfois démesurés. Une expérience qu’il transmet désormais à la jeune génération.

Un nom qui pèse et une équipe soudée

L’arrivée de Luca Zidane n’est pas anodine : le nom « Zidane » pèse lourd, sur le terrain comme dans les cœurs. Mais loin de mettre la pression, le groupe algérien a choisi la bienveillance et l’intégration, fidèle aux valeurs de partage qui l’animent. Dans le vestiaire, c’est la simplicité du gardien qui fait mouche : à l’écoute, bosseur, souriant. L’ensemble du staff et des joueurs s’investit pour faciliter son assimilation, convaincus qu’un climat positif est la clé pour tirer le meilleur de chacun.

Zidane déjà adopté par les supporters algériens

Les fans ne s’y sont pas trompés. Dès son premier match, Luca Zidane a séduit le public par son attitude et son calme, faisant presque oublier la pression qui l’accompagne. Sur les réseaux sociaux comme dans les stades, l’impact de son nom et sa prestation face à l’Ouganda ont suffi à installer une vague d’affection. La CAN 2025 s’annonce donc pleine de promesses pour Zidane et l’Algérie.