FC Barcelone Mercato : énorme coup de tonnerre pour l’avenir d’Ansu Fati !

Par Bastien Aubert - 23 Déc 2025, 12:25
Ansu Fati (AS Monaco)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Prêté cette saison par le FC Barcelone à l’AS Monaco, Ansu Fati (23 ans) n’est déjà plus en odeur de sainteté en Principauté. 

Le pari tourne déjà court. À peine arrivé, Ansu Fati semble déjà sur la sellette du côté de l’AS Monaco. Prêté cette saison par le FC Barcelone, l’attaquant espagnol de 23 ans n’est plus en odeur de sainteté en Principauté. 

« Monaco ne veut déjà plus d’Ansu Fati »

Selon les informations de Romain Molina, le club de la Principauté ne souhaiterait déjà plus poursuivre l’aventure avec l’ancien prodige blaugrana. Sur X, le journaliste indépendant n’a pas mâché ses mots :
« Monaco ne veut déjà plus d’Ansu Fati (quelle surprise dis donc…). » Un constat brutal, mais révélateur. 

Déjà de retour à Barcelone ?

Recruté pour se relancer et apporter un supplément de créativité à l’ASM, Ansu Fati peine à convaincre. Entre irrégularité, manque d’impact et interrogations physiques persistantes, le joueur n’a jamais réellement réussi à s’imposer dans le système monégasque. Ce nouveau revers pose forcément question sur la suite de sa carrière. De retour à Barcelone à l’issue de la saison, Fati devra une nouvelle fois se battre pour trouver un projet capable de relancer un talent autrefois annoncé comme l’héritier de Lionel Messi. 

