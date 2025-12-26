À LA UNE DU 26 DéC 2025
[15:20]OL : les pistes des Gones pour le mercato hivernal
[15:00]ASSE – Bernard Caïazzo : « Jean-Louis Gasset respirait le football »
[14:39]ASSE, OM : les premiers hommages tombent pour Jean-Louis Gasset
[13:55]ASSE, OM : Jean-Louis Gasset est décédé
[13:23]FC Nantes Mercato : les Kita vont encore sortir le chéquier
[12:45]OM Mercato : l’IA dévoile ses recrues idéales pour Marseille
[12:12]RC Lens Mercato : les premiers mots d’Haïdara après sa signature
[11:39]Revue de presse : un Rennais visé par le Real Madrid, tensions chez un concurrent de l’ASSE
[11:07]ASSE Mercato : nouveau coup de théâtre dans le dossier Stassin !
[10:40]OM, RC Lens, LOSC, ASSE Mercato : Marseille prend les devants pour Gessime Yassine
FC Nantes Mercato : les Kita vont encore sortir le chéquier

Par Fabien Chorlet - 26 Déc 2025, 13:23
Waldemar Kita

Les dirigeants du FC Nantes seraient disposés à offrir de gros salaires pour attirer du lourd cet hiver.

17e et avant-dernier de Ligue 1 après 16 journées disputées, le FC Nantes n’a pas chômé pour se renforcer en vue de la seconde partie de saison. Après l’arrivée de Deiver Machado en tant que joker, le club a également finalisé la venue de Rémy Cabella et chercherait encore un ou deux défenseurs centraux, un milieu relayeur et un ailier droit.

Les Kita sont prêts à offrir de gros salaires

S’ils ne devraient recruter que des joueurs libres ou en prêt durant le mercato hivernal, Waldemar et Franck Kita seraient néanmoins prêts à sortir le chéquier au niveau des salaires. D’après Ouest-France, l’état-major nantais serait disposé à consentir de gros efforts financiers en matière de rémunération. Une stratégie déjà illustrée par la signature de Rémy Cabella et qui pourrait permettre aux Canaris d’enrôler d’autres profils d’envergure pour assurer leur maintien en Ligue 1.

