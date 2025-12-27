PSG : Regragui officialise la date du grand retour d’Hakimi, le Maroc est en folie

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le suspense monte. Après deux premiers matchs passés sur le banc, Achraf Hakimi s’apprête à faire son grand retour sous le maillot du Maroc pour affronter la Zambie lors du dernier match de groupes de la CAN 2025. Le staff des Lions de l’Atlas a privilégié la prudence, mais la présence de leur latéral vedette pourrait bien rebattre les cartes et insuffler une vague de confiance à tout le groupe marocain.

Hakimi, absent puis attendu : retour sur une course contre-la-montre

Victime d’une sérieuse blessure à la cheville en novembre lors d’un choc en Ligue des champions avec le PSG, Achraf Hakimi a longtemps nourri l’inquiétude autour de sa participation à la CAN organisée au Maroc. S’il a accompagné ses coéquipiers sur le banc face aux Comores puis au Mali, Hakimi n’a joué aucune minute jusqu’ici, malgré des échauffements visibles au bord du terrain.

La gestion du staff a donc été guidée par la volonté de préserver à tout prix le joueur du PSG. Chacun guettait le moment où le moteur Hakimi serait relancé. Selon les déclarations récentes du sélectionneur Walid Regragui, l’espoir renaît pour le choc contre la Zambie lundi soir : il y a de réelles perspectives de le voir débuter ou au moins entrer en jeu pour la première fois durant cette CAN.

« On a des chances de voir Achraf Hakimi ou débuter ou entrer en cours de match. Il était prédisposé pour rentrer au moins 10 minutes mais nous avons préféré ne pas prendre de risques. On va le faire jouer pour chauffer un peu le moteur. Il sera prêt pour les matches à élimination directe, c’est sur », a déclaré Regragui après le nul contre le Mali.

Regragui temporise et fixe le cap pour les phases finales

Walid Regragui n’a jamais caché son optimisme : Hakimi pourra épauler le groupe à un moment clé, mais hors de question de brûler les étapes. Le sélectionneur s’est voulu direct : pas de prise de risque, Hakimi doit d’abord être prêt à 100 % pour la phase à élimination directe.

Ce choix, dicté par la rigueur et le respect du protocole de rééducation, témoigne du professionnalisme du staff marocain. Le joueur, sacré récemment meilleur africain de l’année, s’est distingué par des efforts remarquables pour revenir au plus vite.

Motivation, précaution et espoirs au sein du groupe marocain

L’état d’esprit d’Hakimi fait l’unanimité dans le camp des Lions. Sa motivation à disputer cette CAN à domicile, son abnégation durant la rééducation, tout inspire le respect : Hakimi incarne ce Maroc conquérant, prêt à tout pour briller devant son public. Même absent des terrains, il rassemble, comme lors du dernier match où une figure de poids, Kylian Mbappé, s’était déplacée pour le soutenir en tribune.

Derrière cette gestion exemplaire, un message : patience et sang-froid avant la montée en pression des phases éliminatoires. L’annonce de la disponibilité du latéral droit alimente l’optimisme et rassure supporters, partenaires et staff.

Avant le rendez-vous décisif contre la Zambie ce lundi, le Maroc retient son souffle : le retour d’Hakimi n’a jamais semblé aussi proche. L’espoir d’un parcours héroïque renaît, porté par le talent et le mental d’un joueur déjà incontournable.