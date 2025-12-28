FC Nantes Mercato : les Kita doivent-ils ouvrir la porte à Matthis Abline ?

Sollicité l’été dernier, Matthis Abline était resté au FC Nantes, bloqué par les Kita. Ces derniers doivent-ils camper sur leur position ou serait-il judicieux de se séparer du jeune attaquant cet hiver ? C’est notre débat…

« Si ça peut booster l’enveloppe Mercato… »

« Matthis Abline a inscrit un très joli but le mois dernier au Havre, mais sa première partie de saison n’a pas été flamboyante. Avec seulement 2 buts inscrits, on ne peut pas dire que le FC Nantes ait été porté par son jeune attaquant… Abline est un bon joueur, évidemment, mais en cas de bonne offre, je pense qu’il faudrait y réfléchir à deux fois. Car un transfert pourrait être du « gagnant-gagnant ».

On sait qu’Abline a des ambitions peu conformes à celles du FCN. Il vise plus haut qu’une équipe qui joue le maintien. Et pour se maintenir en Ligue 1, Kantari a besoin de Canaris impliqués à 200%. Est-ce vraiment le cas d’Abline ? N’a-t-il pas plus la tête tournée vers ses propres objectifs ? Perso, si un club met sur la table ce qu’il vaut, autant dire banco et en profiter pour renforcer l’équipe. Le FCN a besoin de renforts dans tous les secteurs, sa première partie de saison l’a démontré. Et si cela doit passer par un transfert d’Abline, je le verrais comme un mal pour un bien. A condition de mieux cibler les recrues que l’été dernier, évidemment ! »

Laurent HESS

Surtout pas

« Non, le FC Nantes ne doit pas vendre Matthis Abline cet hiver. Le club a clairement affiché une position ferme lors du dernier mercato estival en refusant plusieurs offres conséquentes pour l’attaquant, y compris une offre d’environ 30 M€ de Wolverhampton, bien que le club ait mis la barre autour de 40 M€ pour le laisser partir, preuve qu’il considère Abline comme un élément important de son effectif dans la continuité du projet sportif. De plus, l’attaquant est sous contrat jusqu’en 2028 et il est l’un des seuls qui a pesé sur cette première partie de saison, ce qui en fait une valeur sur laquelle Nantes peut s’appuyer plutôt que de céder à une offre juste parce qu’elle est élevée.

Déjà que Nantes est en difficulté, si en plus ils vendent leur seul atout sur le plan sportif, la mission maintien risquerait de se transformer en mission impossible. Même si certains contextes de performance sont mitigés cette saison, Abline reste l’un des profils offensifs les plus intéressants du club, encore capable de progresser sous la houlette d’un Ahmed Kantari qui essaye de le faire jouer à son bon poste, en pointe. Vendre un joueur clé à mi‑saison affaiblirait inévitablement l’équipe et compliquerait encore un peu plus la tâche de l’équipe ».

William TERTRIN