Revue de presse : un échange pour l’OGC Nice au mercato, une grosse vente déjà actée au LOSC ?

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire une revue de presse sur ce qu’il s’est passé ces dernières heures au sein des autres clubs.

LOSC : une grosse vente déjà prévue cet été ?

Ichem Ferrah, ailier droit de 20 ans formé au LOSC, brille actuellement en prêt au SC Cambuur en Eerste Divisie néerlandaise. Avec 4 buts et 5 passes décisives, il impressionne par sa régularité, sa technique et son intelligence de jeu. Ses performances séduisent la presse locale et attirent l’attention de clubs en Eredivisie, Belgique et Allemagne, comme le rapporte Foot Mercato. À son retour à Lille en juin, le LOSC devra choisir entre l’intégrer dans l’équipe professionnelle ou le vendre à prix fort, son statut de joueur formé au club et sa progression récente rendant la décision délicate.

OGC Nice : vers un échange entre Boga et Richardson ?

Amir Richardson souhaite rejoindre Nice cet hiver, car il est mis à l’écart à la Fiorentina. Des négociations sont en cours entre la Fiorentina et Nice. Selon La Gazzetta dello Sport, Jérémie Boga pourrait même être inclus dans la transaction. L’attaquant ivoirien, en conflit avec les supporters de Nice depuis fin novembre et actuellement en arrêt maladie, cherche lui aussi à quitter le club cet hiver. Concrètement, la Fiorentina pourrait proposer accueillir Boga en Italie, tandis que Richardson irait dans le sens inverse, sous la forme d’un échange de joueurs.

Stade Brestois : le père d’Eric Roy est décédé

Serge Roy, ancien attaquant français et père d’Éric Roy, est décédé ce vendredi à 93 ans. Né en 1932 à Beaune, il a brillé à l’AS Monaco, remportant la Coupe de France 1960 et le championnat 1961, avec 62 buts en 127 matchs. Il a également joué à Besançon, Marseille, Valenciennes et Nice. Sélectionné une fois en équipe de France, il était le plus ancien international français vivant.

AS Monaco : un hiver chargé attend l’AS Monaco

L’AS Monaco va vivre un mercato d’hiver très orienté vers les sorties de joueurs plutôt que les arrivées. Selon les révélations du journaliste Romain Molina, publiées sur X (anciennement Twitter), le club monégasque prépare une “grande braderie” lors du marché des transferts de janvier : l’objectif principal est de dégraisser l’effectif, réduire la masse salariale — jugée trop importante — et faire entrer de l’argent dès cet hiver plutôt que de renforcer l’équipe avec de nouvelles recrues.

Paris FC : un international français à la relance ?

Axel Disasi, défenseur français de 27 ans, est mis à l’écart par Chelsea depuis le début de la saison et n’a pas été réintégré malgré les blessures en défense centrale. Plusieurs clubs sont intéressés par lui, dont le Paris FC, comme le rapporte Fabrizio Romano. Cependant, un départ en prêt est impossible cet hiver, car Chelsea a épuisé son quota de prêts internationaux pour la saison 2025-26. Seule une vente définitive ou un prêt avec obligation d’achat est possible. Le Paris FC pourrait donc être un candidat sérieux si un transfert définitif est envisagé, mais la position ferme de Chelsea complique les négociations.

RC Strasbourg : un premier départ acté ?

Strasbourg avait obtenu cet été le prêt du jeune milieu offensif équatorien Kendry Paez (18 ans), acheté par Chelsea pour 10 M€ à 15 ans, dans l’espoir de lui offrir une première expérience européenne. Depuis son arrivée, Paez peine à s’imposer : 1 but en 13 matchs de Ligue 1, jamais titularisé sur une rencontre complète, et absent de plusieurs matchs de Coupe d’Europe et de Coupe de France. Son hygiène de vie et son intégration semblent poser problème, fragilisant encore plus son statut. L’objectif initial de faire de ce prêt un tremplin vers l’équipe première de Chelsea pourrait ne pas se concrétiser cette saison, et son avenir à Strasbourg est désormais incertain, comme le rapporte L’Équipe.