À LA UNE DU 27 DéC 2025
[15:00]FC Barcelone Mercato : Deco craque sur deux pépites défensives de Bundesliga, ce sont des colosses !
[14:00]ASSE : les Verts vont offrir une belle occasion de célébrer la mémoire de Gasset
[13:25]PSG Mercato : Vitinha a déjà donné sa réponse au Real Madrid… et s’ouvre à un autre club
[13:01]RC Lens : à la CAN, un ancien du LOSC rend un gros service aux Sang et Or
[12:30]FC Nantes Mercato –  INFO BUT! : les Kita ont tenté un gros coup à l’OGC Nice
[12:01]Revue de presse : un échange pour l’OGC Nice au mercato, une grosse vente déjà actée au LOSC ?
[11:31]OL Mercato : une ancienne cible du Stade Rennais à Lyon cet hiver, Fonseca balaye l’idée !
[10:48]OM Mercato : Greenwood bientôt parti, son remplaçant déjà identifié ?
[10:20]PSG Mercato : Paris prêt à lâcher Vitinha au Real Madrid… en échange de Vinicius ?
[09:49]Revue de presse espagnole : Mbappé explose au Real Madrid, Lewandowski règle son avenir au FC Barcelone
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Revue de presse : un échange pour l’OGC Nice au mercato, une grosse vente déjà actée au LOSC ?

Par William Tertrin - 27 Déc 2025, 12:01
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire une revue de presse sur ce qu’il s’est passé ces dernières heures au sein des autres clubs.

LOSC : une grosse vente déjà prévue cet été ?

Ichem Ferrah, ailier droit de 20 ans formé au LOSC, brille actuellement en prêt au SC Cambuur en Eerste Divisie néerlandaise. Avec 4 buts et 5 passes décisives, il impressionne par sa régularité, sa technique et son intelligence de jeu. Ses performances séduisent la presse locale et attirent l’attention de clubs en Eredivisie, Belgique et Allemagne, comme le rapporte Foot Mercato. À son retour à Lille en juin, le LOSC devra choisir entre l’intégrer dans l’équipe professionnelle ou le vendre à prix fort, son statut de joueur formé au club et sa progression récente rendant la décision délicate.

OGC Nice : vers un échange entre Boga et Richardson ?

Amir Richardson souhaite rejoindre Nice cet hiver, car il est mis à l’écart à la Fiorentina. Des négociations sont en cours entre la Fiorentina et Nice. Selon La Gazzetta dello Sport, Jérémie Boga pourrait même être inclus dans la transaction. L’attaquant ivoirien, en conflit avec les supporters de Nice depuis fin novembre et actuellement en arrêt maladie, cherche lui aussi à quitter le club cet hiver. Concrètement, la Fiorentina pourrait proposer accueillir Boga en Italie, tandis que Richardson irait dans le sens inverse, sous la forme d’un échange de joueurs.

Stade Brestois : le père d’Eric Roy est décédé

Serge Roy, ancien attaquant français et père d’Éric Roy, est décédé ce vendredi à 93 ans. Né en 1932 à Beaune, il a brillé à l’AS Monaco, remportant la Coupe de France 1960 et le championnat 1961, avec 62 buts en 127 matchs. Il a également joué à Besançon, Marseille, Valenciennes et Nice. Sélectionné une fois en équipe de France, il était le plus ancien international français vivant.

AS Monaco : un hiver chargé attend l’AS Monaco

L’AS Monaco va vivre un mercato d’hiver très orienté vers les sorties de joueurs plutôt que les arrivées. Selon les révélations du journaliste Romain Molina, publiées sur X (anciennement Twitter), le club monégasque prépare une “grande braderie” lors du marché des transferts de janvier : l’objectif principal est de dégraisser l’effectif, réduire la masse salariale — jugée trop importante — et faire entrer de l’argent dès cet hiver plutôt que de renforcer l’équipe avec de nouvelles recrues.

Paris FC : un international français à la relance ?

Axel Disasi, défenseur français de 27 ans, est mis à l’écart par Chelsea depuis le début de la saison et n’a pas été réintégré malgré les blessures en défense centrale. Plusieurs clubs sont intéressés par lui, dont le Paris FC, comme le rapporte Fabrizio Romano. Cependant, un départ en prêt est impossible cet hiver, car Chelsea a épuisé son quota de prêts internationaux pour la saison 2025-26. Seule une vente définitive ou un prêt avec obligation d’achat est possible. Le Paris FC pourrait donc être un candidat sérieux si un transfert définitif est envisagé, mais la position ferme de Chelsea complique les négociations.

RC Strasbourg : un premier départ acté ?

Strasbourg avait obtenu cet été le prêt du jeune milieu offensif équatorien Kendry Paez (18 ans), acheté par Chelsea pour 10 M€ à 15 ans, dans l’espoir de lui offrir une première expérience européenne. Depuis son arrivée, Paez peine à s’imposer : 1 but en 13 matchs de Ligue 1, jamais titularisé sur une rencontre complète, et absent de plusieurs matchs de Coupe d’Europe et de Coupe de France. Son hygiène de vie et son intégration semblent poser problème, fragilisant encore plus son statut. L’objectif initial de faire de ce prêt un tremplin vers l’équipe première de Chelsea pourrait ne pas se concrétiser cette saison, et son avenir à Strasbourg est désormais incertain, comme le rapporte L’Équipe.

AS MonacoLOSCOGC NiceParis FCRC StrasbourgStade Brestois

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : AS Monaco, LOSC, OGC Nice, Paris FC, RC Strasbourg, Stade Brestois