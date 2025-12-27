ASSE : Monnet-Paquet et Hamouma n’oublieront pas Jean-Louis Gasset

Les deux anciens joueurs de l’ASSE ont rendu un bel hommage à Jean-Louis Gasset, décédé ce vendredi à 72 ans.

C’est une terrible nouvelle qui est tombée ce vendredi 26 décembre. En effet, Jean-Louis Gasset, qui a notamment entraîné l’ASSE de 2017 à 2019, s’en est allé. Sur son compte X, l’AS Saint-Étienne a évidemment laissé son message à l’attention de Gasset, y compris une vidéo de l’homme à la casquette. « Jean-Louis Gasset s’en est allé. Entraîneur entre novembre 2017 et mai 2019 de l’ASSE, avec laquelle il avait notamment obtenu une 4e place et une qualification européenne, Jean-Louis Gasset est décédé ce vendredi 26 décembre à l’âge de 72 ans. Joueur, entraîneur, adjoint, capitaine de bateaux parfois mal amarrés, il aura toujours su mener ses embarcations sur la terre ferme et déjouer les vents contraires. À son fils Robin, sa fille Coralie, sa maman Éliane, ses petits-enfants, ses proches et ses amis, l’AS Saint-Étienne présente ses plus sincères condoléances et partage leur peine. Le club n’oubliera jamais un homme qui a contribué à écrire les pages ineffaçables de son histoire, le gardera à vie dans son souvenir et lui rendra hommage à l’occasion de la réception de Montpellier, début février prochain ».

Devenu coach, Hamouma s’inspire de Gasset à l’ASSE

Dans la dernière édition du Progrès, Kévin Monnet-Paquet a rendu hommage à Jean-Louis Gassetavec une anecdote sympa. « En 2018, ma femme venait juste d’accoucher, en plein juillet, il faisait chaud… Je rate un truc et il crie avec son accent « Kev, c’est toi qui as accouché ou c’est ta femme ? » Tout le monde s’est arrêté et a rigolé et après il te fait un gros câlin. C’était un tueur, même s’il te taillait, c’était marrant. Dès qu’on gagnait, il nous tuait, il nous démontait dans les vestiaires le lundi pour pas qu’on s’enflamme. Et dès qu’on perdait, il disait « chez eux, il n’y en a pas un que je prends pour jouer chez nous ». Du Gasset dans le texte ! Actuel entraîneur adjoint de la réserve de l’ASSE, Romain Hamouma s’est lui aussi confié sur son ancien coach. « Quand ma fille était malade, il a été très humain, il m’a laissé ne pas venir en stage en Espagne et m’a laissé le temps de rester auprès de ma famille. Ça dépassait le football. Le coach, c’était un homme exceptionnel. Je ne l’oublierai pas. Il sentait le foot, il était passionné, il voyait tout avant… Je me souviens de pas mal de mi-temps où il ajustait les choses et il arrivait à nous faire croire qu’on allait renverser le match. C’était un meneur d’hommes qui savait remobiliser. Il aimait ses joueurs, il était très proche d’eux. Avec l’aura qu’il avait, tout le monde le respectait, il y avait très peu de conflits. C’est un peu comme si chaque joueur jouait pour son grand-père. J’ai pris énormément de plaisir avec cette doublette avec Ghislain Printant. Ça m’a inspiré pour la mise en confiance du groupe et l’amour à donner à ses joueurs. »