À LA UNE DU 27 DéC 2025
[22:00]ASSE : Monnet-Paquet et Hamouma n’oublieront pas Jean-Louis Gasset
[21:00]RC Lens Mercato : une révélation des Sang et Or envoyée au Real Madrid !
[20:30]ASSE : la montée en Ligue 1 impossible avec Horneland, une stat le prouve !
[20:00]FC Nantes Mercato : Issa Diop (Fulham) trop cher pour les Canaris ?
[19:30]OM Mercato : Marseille doit-il casser sa tirelire pour Jorge Carrascal (Flamengo) ?
[19:00]Real Madrid Mercato : coup dur pour Xabi Alonso, une décision est tombée !
[18:30]Stade Rennais, ASSE : les adieux poignants de Yann M’Vila à Jean-Louis Gasset
[17:55]CAN : le Sénégal et la RD Congo dos à dos, un ancien flop de l’OM a failli faire chuter ce recalé de l’ASSE !
[17:30]PSG : Vitinha milite pour Safonov
[17:00]ASSE : Larsonneur est au niveau de sa défense, une stat terrible l’accable !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Monnet-Paquet et Hamouma n’oublieront pas Jean-Louis Gasset

Par Laurent Hess - 27 Déc 2025, 22:00
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Les deux anciens joueurs de l’ASSE ont rendu un bel hommage à Jean-Louis Gasset, décédé ce vendredi à 72 ans.

C’est une terrible nouvelle qui est tombée ce vendredi 26 décembre. En effet, Jean-Louis Gasset, qui a notamment entraîné l’ASSE de 2017 à 2019, s’en est allé. Sur son compte X, l’AS Saint-Étienne a évidemment laissé son message à l’attention de Gasset, y compris une vidéo de l’homme à la casquette. « Jean-Louis Gasset s’en est allé. Entraîneur entre novembre 2017 et mai 2019 de l’ASSE, avec laquelle il avait notamment obtenu une 4e place et une qualification européenne, Jean-Louis Gasset est décédé ce vendredi 26 décembre à l’âge de 72 ans. Joueur, entraîneur, adjoint, capitaine de bateaux parfois mal amarrés, il aura toujours su mener ses embarcations sur la terre ferme et déjouer les vents contraires. À son fils Robin, sa fille Coralie, sa maman Éliane, ses petits-enfants, ses proches et ses amis, l’AS Saint-Étienne présente ses plus sincères condoléances et partage leur peine. Le club n’oubliera jamais un homme qui a contribué à écrire les pages ineffaçables de son histoire, le gardera à vie dans son souvenir et lui rendra hommage à l’occasion de la réception de Montpellier, début février prochain ».

Devenu coach, Hamouma s’inspire de Gasset à l’ASSE

Dans la dernière édition du Progrès, Kévin Monnet-Paquet a rendu hommage à Jean-Louis Gassetavec une anecdote sympa. « En 2018, ma femme venait juste d’accoucher, en plein juillet, il faisait chaud… Je rate un truc et il crie avec son accent « Kev, c’est toi qui as accouché ou c’est ta femme ? » Tout le monde s’est arrêté et a rigolé et après il te fait un gros câlin. C’était un tueur, même s’il te taillait, c’était marrant. Dès qu’on gagnait, il nous tuait, il nous démontait dans les vestiaires le lundi pour pas qu’on s’enflamme. Et dès qu’on perdait, il disait « chez eux, il n’y en a pas un que je prends pour jouer chez nous ». Du Gasset dans le texte ! Actuel entraîneur adjoint de la réserve de l’ASSE, Romain Hamouma s’est lui aussi confié sur son ancien coach. « Quand ma fille était malade, il a été très humain, il m’a laissé ne pas venir en stage en Espagne et m’a laissé le temps de rester auprès de ma famille. Ça dépassait le football. Le coach, c’était un homme exceptionnel. Je ne l’oublierai pas. Il sentait le foot, il était passionné, il voyait tout avant… Je me souviens de pas mal de mi-temps où il ajustait les choses et il arrivait à nous faire croire qu’on allait renverser le match. C’était un meneur d’hommes qui savait remobiliser. Il aimait ses joueurs, il était très proche d’eux. Avec l’aura qu’il avait, tout le monde le respectait, il y avait très peu de conflits. C’est un peu comme si chaque joueur jouait pour son grand-père. J’ai pris énormément de plaisir avec cette doublette avec Ghislain Printant. Ça m’a inspiré pour la mise en confiance du groupe et l’amour à donner à ses joueurs. »

ASSEMontpellier HSC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, Montpellier HSC