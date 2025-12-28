Real Madrid : à la CAN, Mbappé a offert une réponse à Zidane avec un choix lourd de sens

À Marrakech, tous les regards se sont tournés vers Kylian Mbappé. Lors de la prestigieuse CAN 2025, la star du Real Madrid a tranché : pour soutenir l’équipe du Cameroun face à la Côte d’Ivoire, il a ainsi préféré honorer ses racines paternelles. Un geste qui résonne bien au-delà du terrain, alimentant débats et passions sur les réseaux sociaux alors que l’Algérie—pays d’origine de sa mère—disputait une affiche tout aussi attendue à Rabat.

Les origines de Mbappé au cœur d’un dilemme

À l’heure où la Coupe d’Afrique des Nations organise ses chocs de poule au Maroc, Kylian Mbappé incarne à lui seul la diversité et la richesse des liens entre la France et le continent africain. Fils d’une maman algérienne et d’un père camerounais, le capitaine des Bleus avait le choix entre deux rencontres : l’Algérie face au Burkina Faso à Rabat, ou le Cameroun contre la Côte d’Ivoire à Marrakech. Son histoire familiale rend la décision particulièrement forte, jusque dans les détails de son parcours personnel, de Bondy à Madrid. Ce dilemme résonne d’autant plus dans un contexte où les origines sont souvent brandies comme des bannières identitaires dans le football mondial.

Mbappé a offert un écho personnel à Zidane

En s’installant à Marrakech pour suivre la rencontre entre Camerounais et Ivoiriens, Mbappé a affiché un choix public, autour de ses racines paternelles. Déjà apparu pour soutenir Achraf Hakimi lors de la rencontre entre le Maroc et le Mali, il a signé une nouvelle apparition remarquée dans les tribunes, accompagnée de confrères tricolores comme Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni. Cette soirée marquera-t-elle un tournant dans l’image de la nouvelle star du Real Madrid ? Alors que Zinedine Zidane encourageait depuis Rabat son fils gardien sous le maillot algérien, Mbappé a offert un écho personnel à son double héritage, accentuant encore l’importance de la représentation au sein de la diaspora franco-africaine. Pour les suiveurs de la compétition, ce geste s’ajoute à l’intensité d’un tournoi très suivi.

L’impact du choix de Mbappé et la présence des stars françaises

Les réseaux sociaux n’ont pas tardé à s’enflammer après la décision de Mbappé, qui peut être vue comme lourde de sens si on se fie aux sentiments partagés entre fierté camerounaise et regrets côté algérien. La blogosphère franco-africaine détaille déjà les enjeux identitaires, tandis que la présence simultanée de stars internationales comme Koundé et Tchouaméni renforce encore la dimension médiatique de l’événement. Pour beaucoup, ce geste dépasse le simple cadre sportif : il cristallise les questions de transmission, d’attachement et d’héritage qui traversent les grandes familles du football. À l’heure où la CAN s’impose comme le théâtre de toutes les passions, l’engagement de Mbappé à Marrakech promet de nourrir de longues discussions.