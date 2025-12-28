Stade Rennais : la Côte d’Ivoire de Fofana tenue en échec par le Cameroun de Nagida à la CAN

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Dans une ambiance bouillonnante à Marrakech, les deux immenses favoris du groupe F se sont livrés un combat intense. La Côte d’Ivoire de Seko Fofana et le Cameroun de Mahamadou Nagida, joueurs du Stade Rennais, invaincus jusqu’ici, ont offert un match nul haletant (1-1), aussi indécis que spectaculaire. Ce choc au sommet relance totalement la bataille pour la première place et garde toutes ses promesses pour la suite de la CAN 2025.

Un choc attendu entre deux géants africains

Le décor était planté : deux leaders aux parcours parfaits, chacun en quête de suprématie dans ce groupe F. Pour ce rendez-vous crucial, Emerse Faé a titularisé Seko Fofana, tandis que David Pagou a laissé Mahamadou Nagida sur le banc toute la rencontre. Sur le terrain comme dans les tribunes – où l’on distinguait notamment Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni et Jules Koundé – l’importance de la rencontre ne faisait aucun doute.

La tension s’est tout de suite invitée. La Côte d’Ivoire, plus mordante d’entrée, multipliait les initiatives offensives. Dès la 7e minute, Amad Diallo s’offrait la première grosse occasion. Mais le Cameroun ne tardait pas à répliquer, Darline Yongwa inquiétant la défense ivoirienne dans la foulée.

La Côte d’Ivoire frappe en premier

Après une première période où chaque équipe aurait pu ouvrir la marque, le match basculait au retour des vestiaires. Explosion de joie côté ivoirien à la 51e minute : sur une ouverture lumineuse de Ghislain Konan, Amad Diallo fixait son adversaire direct, puis décochait une superbe frappe enroulée du gauche. Le ballon terminait sa course en pleine lucarne, laissant le gardien camerounais impuissant.

À 23 ans, l’ailier de Manchester United confirme les attentes placées en lui. Sa trajectoire professionnelle, marquée par une nette montée en puissance ces derniers mois avec une valeur marchande atteignant les 50 millions d’euros, s’inscrit dans un contexte de croissance continue. Sa magnifique réalisation, la troisième en sélection, souligne son statut croissant parmi les talents à suivre pour la suite du tournoi.

Réaction immédiate des Lions Indomptables

À peine cinq minutes plus tard, Marrakech tremblait de nouveau. Malgré le coup dur, le Cameroun repartait de l’avant. Sur une action rapide à l’entrée de la surface ivoirienne, Junior Tchamadeu armait une frappe contrée in extremis par Konan, qui l’obligeait à modifier sa trajectoire. Le ballon lobait alors Yahia Fofana, gardien ivoirien, pour retomber dans le but et offrir une égalisation express.

Cette réaction immédiate déclenchait les applaudissements, jusque dans les tribunes où l’on pouvait apercevoir la joie de Kylian Mbappé. Une énergie communicative, à l’image de la saison actuelle de l’attaquant du Real Madrid.

Un match intense jusqu’au bout

La suite du match s’est jouée sur un fil, ponctuée de duels féroces et d’une tension palpable. Aucune des deux équipes n’a réellement flanché, chacune se procurant des balles de break. La Côte d’Ivoire poussait grâce à la palette offensive de ses talents, mais les Lions Indomptables faisaient preuve d’une solidarité exemplaire.

Le rythme ne faiblissait jamais. Silences pleins de suspense alternaient avec des montées de décibels à chaque situation chaude. Malgré toutes les tentatives, impossible de départager ces deux poids lourds du continent, qui semblaient se répondre coup pour coup dans une bataille aussi acharnée qu’indécise.

Quels enjeux pour la suite du groupe F ?

À l’issue de cette empoignade, le statu quo demeure : aucune des deux sélections ne valide son billet pour les huitièmes, mais toutes deux restent solidement installées en tête du groupe F. La qualification reste néanmoins en suspens, attisant la tension pour les prochaines journées.

La bataille pour la première place ne fait donc que commencer. Seule certitude après ce duel au sommet : Cameroun et Côte d’Ivoire seront à surveiller jusqu’au bout dans cette CAN 2025.