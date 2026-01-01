À LA UNE DU 1 JAN 2026
FC Barcelone Mercato : triple coup dur pour Goretzka (Bayern)

Par Raphaël Nouet - 1 Jan 2026, 14:00
💬 Commenter
Leon Goretzka lors d'un entraînement du Bayern Munich.
Désireux de quitter le Bayern Munich à la fin de son contrat en juin prochain, Leon Goretzka est annoncé dans le viseur du FC Barcelone. Mais trois clubs anglais le veulent aussi.

Mi-décembre, la presse catalane a relayé une information de Bild, qui a révélé que Leon Goretzka avait annoncé aux dirigeants du Bayern Munich qu’il ne prolongerait pas son contrat. Le milieu défensif de 30 ans sera donc libre à la fin de la saison. Et son choix premier, selon les médias catalans, serait de retrouver Hansi Flick au FC Barcelone. L’entraîneur allemand aimerait avoir un joueur de son profil, qui excelle à la récupération et dans l’impact physique, ce que ne sont pas Pedri, De Jong, Casado et Bernal. C’est d’ailleurs pour cela que Flick aligne souvent Eric Garcia, défenseur de formation, au milieu.

Tottenham désormais en pole

Mais ce statut de joueur libre couplé à une grande expérience et un talent avéré attirent forcément de nombreux clubs. Ce jeudi, on apprend que trois écuries anglaises ont approché Goretzka : Tottenham, Arsenal et Manchester United. Selon Caught Offside, les Spurs ont dégainé les premiers avec une offre qui satisferait le Bayern : un recrutement dès janvier, donc avec une indemnité. Le club du nord de Londres a réalisé une première partie de saison décevante. Il compte frapper fort en janvier et Goretzka serait l’une de ses signatures marquantes.

Si le milieu allemand accepte cette proposition, le FC Barcelone devra passer à autre chose. Mais s’il la refuse ou si le Bayern refuse de le voir partir cet hiver, alors les Blaugranas auront toutes leurs chances en juin prochain. Car Hansi Flick est un sérieux atout dans leur manche !

