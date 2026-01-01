À LA UNE DU 1 JAN 2026
ASSE Mercato : Kilmer Sports active une piste pour remplacer Larsonneur

Par Fabien Chorlet - 1 Jan 2026, 21:03
Sander Tangvik (Rosenborg)
L’ASSE serait à la recherche d’un nouveau gardien et viserait notamment Sander Tangvik (Rosenborg) pour l’été prochain.

Gautier Larsonneur a du soucis à se faire à l’AS Saint-Étienne. L’ancien portier du Stade Brestois pourrait prochainement voir débarquer un concurrent dans les cages. Selon Le Progrès, la direction stéphanoise surveillerait le marché des gardiens et aurait activé une veille ciblée sur plusieurs profils de gardiens prometteurs.

L’ASSE cible bien Tangvik

Le club forézien serait notamment intéressé par le portier norvégien de Rosenborg, Sander Tangvik. Un dossier envisagé pour l’été prochain, et non pour le mercato hivernal. Âgé de 23 ans, Sander Tangvik réalise pour le moment une très belle saison avec Rosenborg, avec déjà 16 clean-sheets à son actif, et a été convoqué en sélection norvégienne lors du rassemblement de novembre. Considéré comme un jeune talent prometteur, il brille par ses attributs de réflexes et a une bonne présence aérienne. L’intérêt des Verts pour Sander Tangvik avait déjà été révélé en octobre dernier par Transfer Radar.

