PSG Mercato : Campos fonce sur un buteur à 60 M€ validé par Mourinho

Par Bastien Aubert - 2 Jan 2026, 21:00
Anisio Cabral
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Le PSG suit bel et bien avec attention le jeune attaquant de Benfica Anisio Cabral (Benfica Lisbonne, 17 ans) au mercato. 

Toujours à l’affût des pépites offensives capables d’exploser au plus haut niveau, le PSG a activé une nouvelle piste au Portugal. Selon plusieurs sources concordantes, Luis Campos suit de très près Anísio Cabral, jeune attaquant de Benfica, considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération.

Un dossier du PSG déjà très chaud à Lisbonne

PSG Inside Actus confirme l’intérêt parisien et donne des éléments très concrets sur le dossier : « Le PSG s’intéresse bien à Anísio Cabral. Le joueur dispose d’une clause libératoire de 60 M€ avec Benfica. Paris est attentif au dossier et pourrait passer à l’action, tout en privilégiant une négociation directe avec le club lisboète. » À bientôt 18 ans, qu’il fêtera le 15 février prochain, Cabral n’est plus un simple espoir. À Benfica, son nom est déjà entouré en rouge. Selon L’Équipe, José Mourinho lui-même l’a identifié comme l’un des jeunes capables d’intégrer rapidement le groupe professionnel. Avec les sélections de jeunes du Portugal, Anísio Cabral fait déjà la différence. Son sélectionneur chez les U17, Bino Maçães, parle d’un véritable facteur X. Un attaquant capable de changer le cours d’un match à lui seul.

« Un sang-froid exceptionnel »

Puissant, explosif, clinique, Cabral impressionne autant par son physique que par son intelligence de jeu. Son capitaine en U17 et coéquipier à Benfica, Rafael Quintas, ne tarit pas d’éloges : « Il est très physique et sait bien utiliser son corps. Il est redoutable en attaque et marque facilement des buts. » Les chiffres confirment le ressenti. En 2025, avec la Seleção U17, Cabral a réalisé un doublé retentissant Championnat d’Europe – Coupe du monde. Soulier d’argent avec 7 réalisations, il a surtout inscrit le but décisif en finale mondiale face à l’Autriche, au Qatar. Le genre de joueur qui répond présent quand la pression est maximale. « Il a une lecture de jeu très avancée pour son âge. Il ne se contente pas d’attendre le ballon, il sait quand décrocher et quand attaquer la profondeur. Dans les moments de tension, il garde un sang-froid exceptionnel », souligne encore Maçães.

Campos et le réseau portugais

Ce dossier ne sort pas de nulle part. Luis Campos connaît parfaitement le marché portugais et s’appuie sur un réseau très solide. Dans cet écosystème, Anísio Cabral est unanimement considéré comme un futur très grand. Au PSG, l’idée serait claire : anticiper, sécuriser, développer. Plutôt que de payer le prix fort dans quelques années, Paris pourrait tenter de frapper dès maintenant, quitte à négocier avec Benfica pour éviter l’activation sèche de la clause à 60 M€.

